أوقاف سيناء تشارك في اجتماع الوزارة استعدادا لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

شاركت مديرية الأوقاف بمحافظة شمال سيناء، في الاجتماع الذي عقد بوزارة الأوقاف برئاسة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ، استعدادا لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين ، تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني ".

الفضاء الإلكتروني

وقال فضيلة الشيخ حسين البنديرى مدير المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف شمال سيناء ، أن المؤتمر سيتناول الفضاء الإلكتروني من خلال المحاور التالية :

- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

- الفتوى الإلكترونية.، التحفيظ والتدريس عن بعد.

- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.



ولفت ، الي أن الدعوة الإلكترونية تعد هدف استراتيجي بالمساجد داخل النحافظة خلال الفترة القادمة ، حيث عقدت وزارة الأوقاف العديد من الدورات التدريبية في الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، وكان لها مردود إيجابي واضح.

