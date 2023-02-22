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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل جديدة عن السولية وكهربا.. شاهد

شوبير
شوبير

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن عودة السولية للتدريب مرة أخري وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب شوبير تغريدة جديدة":عودة السوليه للتدريبات الجماعيه الخميس بشكل طبيعي وكهربا سليم تماما لا يبقي سوى اكرم توفيق وكريم فؤاد .. يرجعوا بالف سلامه ان شاء الله".

وفي هذا الإطار، أعرب سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب أسوان، بثلاثية نظيفة، بالدوري المصري الممتاز.

وقال سامي قمصان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز على فريق مجتهد مثل أسوان.

وتابع :" أغلقنا حاليا صفحة أسوان وسنبدأ من الغد الاستعداد لمواجهة صن داونز، إنها صعبة للغاية والأهلي مطالب بتحقيق الفوز من أجل المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة، مشددا :" الأهلي غير معتاد على خساراة مباراتين في التصفيات".

 

 

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