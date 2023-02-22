بعد أنباء خطوبتها.. رضوى الشربيني توجه رسالة غامضة لـ متابعيها

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت رضوي في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، مرتدية فستان محتشم باللون الأزرق الفاتح.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

وعلقت رضوي على الصورة:"‏ماتكرهش اللى أذاك...انت بس ادعيله أنه يقابل حد شبهه".

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني قد تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشرت بعض الأنباء حول خطوبتها ولكنها نفت هذا الخبر.