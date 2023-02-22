تحالف اقتصادي يطلق مشروعًا جديدًا بقيمة مبيعات مستهدفة 15 مليار جنيه بشرق القاهرة

تشهد السوق العقارية المصرية حاليًا تحالفًا يضم كبريات الشركات الاستشارية والتسويقية وشركات الإلكتروميكانيكل في مصر والشرق الأوسط لإطلاق أضخم مشروع تجاري إداري بشرق القاهرة يستهدف مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه مصري في مراحله المختلفة .

أكد عادل عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع ، أنه تم اختيار الرابع من مارس المقبل موعدًا للإعلان عن كل تفاصيل المشروع من حيث مساحته والاسم التجاري الخاص به في حضور نخبة من رجال المال باعتباره حدثًا اقتصاديًا ضخمًا بالسوق العقارية المصرية.

وأشار "عبدالمنعم" إلى أن السوق العقارية المصرية سوق واعدة وتسمح بالتحالفات الاقتصادية بين الشركات الكبرى، لافتًا إلى أن المشروع الجديد يتسم بأنه مشروع مستدام اقتصاديًا وبيئيًا وبه أحدث الأنظمة التكنولوجية في بنيته التحتية.

وقال إنه خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ أكثر من 18 مشروعًا في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر ما بين مدن الدلتا والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تتضمن خطة المجموعة العمل على أكثر من 15 مشروعًا ضخمًا.