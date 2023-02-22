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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قبل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني| أجواء احتفالية بأبوسمبل.. فيديو وصور

ليلة تعامد الشمس
ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

فى ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية ووسط أجواء احتفالية للعروض الفنية والفقرات الاستعراضية شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون بمسرح السوق وسط مدينة أبوسمبل السياحية.

وشهد الفعاليات أيضاً ماريموتو كاربايا باتمانادن سفير سريلانكا بمصر ، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار ، والدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان ، وأحمد الشافعى رئيس المهرجان، وقيادات وزارات الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة أسوان ، والآلاف من المواطنين والزائرين. 

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تعامد الشمس 

ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون والذى انطلق فى 16 فبراير الجارى شهد مشاركة واسعة من 21 فرقة للفنون الشعبية والفلكورية الأجنبية والعربية والإفريقية والمصرية من بينها 10 فرق أجنبية وهى فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا ، بجانب 11 فرقة مصرية وهى أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية بالإسكندرية والإسماعيلية والعريش والشرقية.

وقال المحافظ إنه تم الاستعداد المسبق لتحقيق الجاهزية الكاملة لإنجاح فعاليات مهرجان تعامد الشمس، والظهور بشكل مشرف وراق أمام المشاركين من الضيوف والزائرين من الأفواج السياحية والمصريين .

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أجواء احتفالية

ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس فى شتاء عام 1874، عندما رصدت الكاتبة البريطانية "إميليا إدوارد" والفريق المرافق لها، هذه الظاهرة وسجلتها فى كتابها المنشور عام 1899 بعنوان "ألف ميل فوق النيل".

واختار الموقع رمسيس الثاني الذى يعرف أيضاً رمسيس الأكبر وتم بناؤه خلال خمس سنوات من فترة حكمه الطويلة، ولكنه لم يستكمل بناؤه إلى حين العام الخامس والثلاثين له كفرعون، إنه الأكثر جمالاً بين العديد من الآثار التى أقامها رمسيس الأكبر فى جميع أنحاء مصر لكي يظهر سلطته، والواجهة الضخمة المقطوعة فى جانب الجبل تصور أربعة تماثيل لرمسيس نفسه كل منها بارتفاع 20 مترا، ويقف أصغر تماثيل الأسرة الملكية بين التماثيل الأربعة العملاقة وهذه تشمل أم رمسيس وزوجته نفرتاري وأبناءهما وبناتهما.

وأيضاً بالخارج قريباً من التماثيل يوجد "زواج ستيلا"، الذي يحيى ذكرى الزواج لابنة رمسيس الثانى وملك من الحيثيين، وهو نقش على مدخل الواجهة يقرأ "رمسيس الثانى بنى معبدا" محفورا فى الجبل للعبادة الأبدية للملكة الأولى نفرتارى، معشوقة مو فى النوبة إلى الأبد ودائماً، نفرتارى التى تلمع الشمس لأجل خاطرها.

https://m.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/899718424687514/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&refsrc=deprecated&ref=sharing&_rdr

 

ليلة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية 
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