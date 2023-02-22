بايدن يؤكد على العلاقة الثنائية القوية مع بولندا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن على العلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وبولندا، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي في وارسو.

ورحب بايدن بقرار الحكومة البولندية اختيار شركة ويستنهاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لتوفير التكنولوجيا لمفاعلاتها النووية الثلاثة الأولى، مما يعزز شراكة طاقة استراتيجية طويلة الأمد بين بولندا والولايات المتحدة- بحسب بيان على موقع البيت الأبيض.

كما ناقش الجانبان الأولويات المشتركة الأخرى بما في ذلك دعم أوكرانيا والتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.