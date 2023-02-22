الرئيس الأوكراني: تهديدات بوتين باستئناف التجارب النووية «للترهيب» ولا أحد يهتم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستئناف تجارب الأسلحة النووية ترهيب لا يتفاعل معها أحد بجدية.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في كييف، حسب ما نقلته وكالة أنباء (انترفاكس) الأوكرانية، أمس الثلاثاء: "فيما يتعلق باستعداد روسيا للتجارب النووية ... فإن هذا يحدث طوال الوقت. وحقا، لم يعد أحد يهتم بعد الآن".

كما أشار مع الأسف إلى أن ممثلي الكرملين "يتواصلون بالفعل على أنهم إرهابيون"، قائلا: "الاختلاف الوحيد هو أن الإرهابيين يرتدون أقنعة، وفي روسيا لم يعودوا يخفون وجوههم".

وردا على سؤال عما إذا كان قد شاهد خطاب بوتين أمام الجمعية الفيدرالية، أجاب زيلينسكي بالنفي، لأن الجيش الروسي في نفس الوقت كان يشن ضربات على خيرسون.

وتابع الرئيس الأوكراني، قائلا: "لقد استمر خطاب بوتين حوالي ساعتين، وكان الجيش الروسي يهاجم ويدمر البنية التحتية ويقتل شعبنا لمدة ساعة".

يشار إلى أن بوتين قدم إلى مجلس الدوما مشروع قانون بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت). وقال أيضًا إنه إذا اختبرت الولايات المتحدة أنواعًا جديدة من الأسلحة النووية، فإن روسيا ستفعل الشيء نفسه.