وزير الصحة التونسي يؤكد أهمية التعاون بين بلاده وألمانيا

أكّد وزير الصحّة التونسي علي المرابط، أهمّية التّعاون التونسي الألماني في مختلف المجالات ومنها قطاع الصحّة الذّي يحظى بشراكة متميّزة لإنجاز العديد من المشروعات والبرامج، منوّها بالتّكامل بين القطاعين العام والخاصّ في تونس لمزيد من الارتقاء بجودة التكوين والتّدريب وتحسين الخدمات الصحّية.

جاء ذلك - وفق بيان صادر عن الصحة التونسية أمس الثلاثاء - في تصريح لوزير الصحة التونسي على هامش توقيعه اتفاقية تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومعهد المهن الصحّية بتونس.

وتختص الاتفاقية بتكوين مهنيّي الصحّة من أطبّاء وتقنيين في مجال التّصوير الطبّي وذلك في إطار برنامج التّعاون التونسي الألماني (Developp) المموّل من قبل الوزارة الفيدراليّة الألمانيّة للتّعاون الاقتصادي والتّنمية.