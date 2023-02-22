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محافظات

بعد دقائق|أنظار العالم تتجه لمدينة أبوسمبل لمتابعة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

تعامد الشمس على وجه
تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى

بعد دقائق معدودة تتجه أنظار العالم نحو مدينة أبوسمبل السياحية لمتابعة ظاهرة "تعامد الشمس" على وجه الملك رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس في ظاهرة فلكية فريدة من نوعها حيث تتكرر مرتين في العام 22 أكتوبر و22 فبراير.

وقد أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان، مدير عام آثار أسوان والنوبة، في تصريحات خاصة بأن المنطقة بدأت أعمال التجهيز والتحضير لهذا الحدث العالمى المتمثل فى ظاهرة تعامد الشمس المقرر الاحتفال بها مع شروق شمس اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون قبل آلاف السنين.

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تعامد الشمس 

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، بأن توقيت بدء الظاهرة يبدأ فى تمام الساعة 6:22 دقيقة صباحاً مع شروق شمس يوم 22 فبراير وتستمر لمدة 20 دقيقة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن أنظار العالم تتجه صوب مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، لرصد ظاهرة فلكية فريدة جسدها القدماء المصريون، وهى تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الملك رمسيس الثانى بأبوسمبل فى ظاهرة فريدة تتكرر مرتين فى العام 22 أكتوبر و22 فبراير.

وتستقبل مدينة أبوسمبل بمحافظة أسوان آلاف السائحين الذين حضروا من شتى بلدان العالم بمختلف جنسياتهم الدولية لمشاهدة ورصد ظاهرة تعامد الشمس، والتى تبدأ مع شروق الشمس ويصطف الأجانب والمصريون فى صف واحد ممتد بطول ساحة وممر المعبد، ينتظرون تسلل أشعة الشمس ودخولها إلى داخل قدس أقداس معبد رمسيس الكبير بأبوسمبل، وسط انبهار لما صنعه المصرى القديم من أعمال فلكية وهندسية تشير إلى أحداث موسمية هامة خلال العصور القديمة. 

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ظاهرة فلكية

وفى نبذة نجد أنه تم إكتشاف ظاهرة تعامد الشمس فى شتاء عام 1874، عندما رصدت الكاتبة البريطانية "إميليا إدوارد" والفريق المرافق لها، هذه الظاهرة وسجلتها فى كتابها المنشور عام 1899 بعنوان "ألف ميل فوق النيل".

واختار الموقع رمسيس الثاني الذى يعرف أيضاً رمسيس الأكبر وتم بناؤه خلال خمس سنوات من فترة حكمه الطويلة، ولكنه لم يستكمل بناؤه إلى حين العام الخامس والثلاثين له كفرعون، إنه الأكثر جمالاً بين العديد من الآثار التى أقامها رمسيس الأكبر فى جميع أنحاء مصر لكي يظهر سلطته، والواجهة الضخمة المقطوعة فى جانب الجبل تصور أربعة تماثيل لرمسيس نفسه كل منها بارتفاع 20 مترا، ويقف أصغر تماثيل الأسرة الملكية بين التماثيل الأربعة العملاقة وهذه تشمل أم رمسيس وزوجته نفرتاري وأبناءهما وبناتهما.

وأيضاً بالخارج قريباً من التماثيل يوجد "زواج ستيلا"، الذي يحيى ذكرى الزواج لابنة رمسيس الثانى وملك من الحيثيين، وهو نقش على مدخل الواجهة يقرأ "رمسيس الثانى بنى معبدا" محفورًا فى الجبل للعبادة الأبدية للملكة الأولى نفرتارى، معشوقة مو فى النوبة إلى الأبد ودائماً، نفرتارى التى تلمع الشمس لأجل خاطرها.

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