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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| نجم الأهلي خارج حسابات كولر.. ومعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

صدمة لـ كولر.. إصابة نجم الأهلي وشكوك حول مشاركته أمام صن داونز

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، صدمة قوية بشأن احتمالية غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز.

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

فتح أحمد الطيب، المعلق الرياضي، النار على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك؛ بسبب ما بدر منه خلال الأيام الماضية تجاه لاعب الفريق.

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

كشف رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية الأسبق، عن لاعب جديد سيكون خارج حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي حتى نهاية الموسم.

فينسيوس يستفز صلاح ورفاقه بعد خماسية ريال مدريد في شباك ليفربول| شاهد

تغلب فريق ريال مدريد الإسباني بخماسية مقابل هدفين على فريق ليفربول صاحب الأرض والجمهور، والمحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وذلك في لقاء الذهاب بدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة جديدة بشأن عودة رمضان صبحي للمارد الأحمر

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أنه كان يعلم جيدًا بقدرة الأهلي على الفوز بنتيجة كبيرة أمام أسوان، مؤكدًا أن الفريق الأحمر كان في حالة تركيز شديدة خلال اللقاء.

الحضري يصدم الجماهير: ندمت على اللعب في الزمالك| تفاصيل

وجه عصام الحضري، حارس مرمى الزمالك والأهلي السابق، ومدرب منتخب سوريا الحالي، صدمة قوية لنادي الزمالك، بشأن فترته داخل القلعة البيضاء.

رغم الخسارة أمام ريال مدريد.. محمد صلاح يُفاجئ الجميع بدوري أبطال أوروبا

سجّل محمد صلاح، هدفاً وصنع آخر في خسارة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 2-5، في إطار ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بعد عودته من الإيقاف.. مفاجأة مدوية بشأن كهربا مع الأهلي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تألق بشكل قوي منذ عودته من الإيقاف بسبب غرامة نادي الزمالك.

أحرج مسئولي الأهلي.. تعليق مثير من رضا عبدالعال على تألق كهربا

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مسؤولو النادي الأهلي مطالبون بسداد غرامة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر لصالح نادي الزمالك في أقرب وقت والوقوف بجوار اللاعب في أزمته الحالية لرفع الإيقاف عنه في ظل مهلة الـ60 يوم من الفيفا.

الأهلى كولر مرتضى منصور الزمالك رضا عبدالعال

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