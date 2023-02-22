أخبار التكنولوجيا| احذر ربط رقم هاتفك بحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي.. وأهم ميزات في تطبيق الخرائط Google Maps

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :
منها تحميل الألعاب.. أفضل حيل في تطبيق فيسبوك Facebook
يوفر تطبيق فيسبوك Facebook الكثير من الميزات التي يمكنها تحسين تجربة المستخدمين، حيث يحتوي التطبيق على العديد من الحيل الفريدة التي يجب أن تجربتها والتي يمكنها توفير الوقت والجهد عند القيام بعمل أشياء معينة.
بدون حذف الملفات.. أفضل طرق لتفريغ مساحة هاتفك الآيفون
عادة ما يواجه مستخدمو هواتف آيفون مشكلة عدم توفر مساحة تخزين متبقية على هواتفهم حيث يكون من الصعب جدًا إنجاز أي شيء، كما لا يمكنك تثبيت آخر تحديثات برامج iOS أو تنزيل المزيد من التطبيقات أو حتى التقاط صورة واحدة أو مقطع فيديو، ومن المحتمل أن يتعطل هاتفك كثيرًا.
بشرى سارة لمستخدمي هذه الهواتف.. سامسونج تطلق تحديثا جبارا لـ Camera Assistant
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن واحد من أفضل التحديثات المخصصة لتطبيق الكاميرا Camera Assistant ، حيث سيعمل التحديث على إضافة عدد من الميزات الجديدة والتي توفر تحسينات وترقيات كبيرة ، كما سيكون التحديث متوافقا مع عدد من الهواتف التي حصلت على One UI 5.1 .
فعلها فورا.. أهم ميزات في تطبيق الخرائط Google Maps
يقدم تطبيق الخرائط Google Maps واحدة من أفضل تجارب التنقل وأكثرها موثوقية على الهواتف الذكية ، وسواء كنت تستخدم هواتف أندرويد وآيفون فإن استخدامه أثناء القيادة أو استكشاف وجهة جديدة سيكون أمرًا مزعجًا إذا لم تكن تعرف تفعيل الميزات الموجودة به، سواء عندما يتعلق الأمر بالتعرف على إعدادات الخصوصية المخفية والاستفادة القصوى من التطبيق.
لهذه الأسباب.. احذر ربط رقم هاتفك بحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي
يرتكب الكثير من الأشخاص خطأ بالغا عن القيام بإنشاء حسابات لهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يقومون بربط أرقام هواتفهم الذكية بالحسابات التي ينشئونها ويجعلونها ضمن البيانات العامة التي يمكن الاطلاع عليها من قبل المستخدمين الآخرين.
تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك.. عمليات احتيال عبر البريد الإلكتروني تستهدف الحسابات البنكية
حذرت تقارير من وجود زيادة كبيرة في عمليات التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني، والتي تستهدف مستخدمي فيسبوك للحصول على المعلومات الشخصية وكذلك البيانات الحساسة المتعلقة بالحسابات البنكية.
الذكاء الاصطناعي يحول رؤساء أمريكا لشخصيات كارتون Pixar
استخدم كاتب صحفي متخصص في البيسبول الذكاء الاصطناعي لتحويل قادة ورؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لشخصيات كرتونية شبيهة بشخصيات كارتون بيكسار pixar من خلال ما أطلق عليه "مشروع عطلة نهاية الأسبوع الممتعة".
بطارية تعيش 3 أيام.. هاتف HONOR Magic5 Lite بمواصفات مميزة
أطلقت شركة "هونر" HONOR مؤخرًا هاتفها الذكي HONOR Magic5 Lite في أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو جهاز متعدد الاستخدامات من سلسلة Magic التي تتميز بشاشة عرض OLED مع معدل تحديث عال يصل إلى 120 هرتز وإمكانيات لشبكة الجيل الخامس 5G قوية مع أداء قوي ، وكل ذلك بسعر يناسب الطبقة المتوسطة.