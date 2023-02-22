أخبار التكنولوجيا| احذر ربط رقم هاتفك بحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي.. وأهم ميزات في تطبيق الخرائط Google Maps

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



يوفر تطبيق فيسبوك Facebook الكثير من الميزات التي يمكنها تحسين تجربة المستخدمين، حيث يحتوي التطبيق على العديد من الحيل الفريدة التي يجب أن تجربتها والتي يمكنها توفير الوقت والجهد عند القيام بعمل أشياء معينة.



عادة ما يواجه مستخدمو هواتف آيفون مشكلة عدم توفر مساحة تخزين متبقية على هواتفهم حيث يكون من الصعب جدًا إنجاز أي شيء، كما لا يمكنك تثبيت آخر تحديثات برامج iOS أو تنزيل المزيد من التطبيقات أو حتى التقاط صورة واحدة أو مقطع فيديو، ومن المحتمل أن يتعطل هاتفك كثيرًا.

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن واحد من أفضل التحديثات المخصصة لتطبيق الكاميرا Camera Assistant ، حيث سيعمل التحديث على إضافة عدد من الميزات الجديدة والتي توفر تحسينات وترقيات كبيرة ، كما سيكون التحديث متوافقا مع عدد من الهواتف التي حصلت على One UI 5.1 .



يقدم تطبيق الخرائط Google Maps واحدة من أفضل تجارب التنقل وأكثرها موثوقية على الهواتف الذكية ، وسواء كنت تستخدم هواتف أندرويد وآيفون فإن استخدامه أثناء القيادة أو استكشاف وجهة جديدة سيكون أمرًا مزعجًا إذا لم تكن تعرف تفعيل الميزات الموجودة به، سواء عندما يتعلق الأمر بالتعرف على إعدادات الخصوصية المخفية والاستفادة القصوى من التطبيق.



يرتكب الكثير من الأشخاص خطأ بالغا عن القيام بإنشاء حسابات لهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يقومون بربط أرقام هواتفهم الذكية بالحسابات التي ينشئونها ويجعلونها ضمن البيانات العامة التي يمكن الاطلاع عليها من قبل المستخدمين الآخرين.



حذرت تقارير من وجود زيادة كبيرة في عمليات التصيد الاحتيالي عبر البريد الإلكتروني، والتي تستهدف مستخدمي فيسبوك للحصول على المعلومات الشخصية وكذلك البيانات الحساسة المتعلقة بالحسابات البنكية.



استخدم كاتب صحفي متخصص في البيسبول الذكاء الاصطناعي لتحويل قادة ورؤساء الولايات المتحدة الأمريكية لشخصيات كرتونية شبيهة بشخصيات كارتون بيكسار pixar من خلال ما أطلق عليه "مشروع عطلة نهاية الأسبوع الممتعة".



أطلقت شركة "هونر" HONOR مؤخرًا هاتفها الذكي HONOR Magic5 Lite في أسواق الاتحاد الأوروبي، وهو جهاز متعدد الاستخدامات من سلسلة Magic التي تتميز بشاشة عرض OLED مع معدل تحديث عال يصل إلى 120 هرتز وإمكانيات لشبكة الجيل الخامس 5G قوية مع أداء قوي ، وكل ذلك بسعر يناسب الطبقة المتوسطة.