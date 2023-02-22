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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نهج غير ودي.. إيران تستدعي القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران

إيران وبريطانيا
إيران وبريطانيا

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران، إيزابيل مارش، احتجاجًا على نهج لندن "غير الودي" تجاه طهران.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأربعاء: "احتجاجًا على التهم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة من الحكومة البريطانية ضد ايران، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية يوم أمس القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى طهران السيدة إيزابيل مارش وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية".

وطالبت الخارجية الحكومة البريطانية، بالامتناع عن توجيه التهم الواهية، والتي لا أساس لها من الصحة، داعية لندن إلى التوقف عن نشر "الإيرانوفوبيا" ووقف هذا النهج "غير الودي" تجاه إيران.

ولفتت إلى أن العقوبات البريطانية الجديدة لها دوافع سياسية، مضيفة أن "الدولة التي تسمح بأشد أشكال التمييز والفظائع ضد المهاجرين والمسلمين وتهجير اللاجئين قسرًا إلى روندا خلافاً للقوانين الدولية ليست في وضع يسمح لها بالحديث عن حقوق الإنسان في بلد آخر".

ايران الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية القائمة بأعمال السفارة البريطانية طهران

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