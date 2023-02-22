هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

تواصل أحد الأندية الإماراتية مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتعاقد معه في الصيف المقبل.

نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

ووفقا للإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: فإن "النادي الأهلي يعلم بتلك المفاوضات، وهناك تقدير كبير من النادي للاعب، ولكن حتى الآن الاتفاق لم يتم ومن الوارد أن يفشل في النهاية".

وأوضح: "عرض النادي الإماراتي يشمل ضم اللاعب لمدة 3 مواسم، على أن يتم دفع غرامته بالكامل لصالح نادي الزمالك، مقابل أن يحصل الأهلي على قيمة مادية".

وكان كهربا قد قاد الأهلي للفوز على أسوان بنتيجة(3-0) ضمن منافسات الأسبوع 19 من بطولة الدوري الممتاز.

وغاب كهربا عن مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والتي سقط فيها الأحمر بنتيجة (0-1) ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.