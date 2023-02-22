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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فقرة خاصة.. المطرب الشاب محمود مجدي في ضيافة صباح البلد| فيديو

محمود مجدي
محمود مجدي

قدم  برنامج “صباح البلد" من تقديم داليا أيمن والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، فقرة غنائية متميزة، حيث استضاف المطرب الشاب المطرب محمود مجدي.

وتحدث “مجدي”  عن تفاصيل دخوله الغناء، قائلًا إن أغنيته الأخيرة “هعيش ازاي” من إنتاجه الشخصي، وهو بمفرده في هذا المجال ولا توجد شركة إنتاج تقدم له الدعم، موضحًا رأيه حول برامج المسابقات الغنائية أنها تجارية، متابعًا: “في أصوات كتير بتتظلم”.

وقدم “درجالي” خلال البرنامج عددًا من الأغاني، وكان صوته جميلًا هادئًا يشع  منه الشعور بالاسترخاء.
 

المطرب محمود مجدي صباح البلد صدى البلد درجالي

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