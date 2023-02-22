سفير بريطانيا خلال تكريم المصريين خريجى جامعات المملكة المتحدة: التعليم في قلب علاقات البلدين

أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن أسماء الفائزين بجوائز الخريجين من الدارسين المصريين بالمملكة المتحدة - ممن قدموا إسهامات بعد عودتهم من بريطانيا - وذلك في احتفال كبير تم خلاله تكريم 12 خريجًا مصريًا من جامعات بريطانية لإنجازاتهم المتميزة كمهنيين، ورجال أعمال ، وقادة مجتمع، ولمساهمتهم في تعزيز العلاقات بين البلدين .

وحضر الاحتفال الذي استضافه السفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلى بمقر السفارة الليلة الماضية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة واليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني ولفيف من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات .

وأكد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي أن التعليم يعد قلب العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة المتحدة ، مشيرا إلى أن البلدين يوليان أهمية بالغة للتعليم ووصفه بأنه ملف من "القلب للقلب حيث تم اختيار الفائزين للفئات الأربع للجوائز في مجالات الأعمال والابتكار، الثقافة والإبداع، العلوم والاستدامة، العمل الاجتماعي بعد مقابلات معمقة مع لجنة التحكيم .

وشدد السفير البريطاني في كلمته خلال الاحتفال على أن أحد أهدافه الرئيسية كسفير، هو تعزيز التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال التعليم .. ومن خلال القيام بذلك ، نأتي بأفضل ما في التعليم البريطاني إلى مصر وبالطلاب المصريين المتفوقين إلى المملكة المتحدة، كما نساعد الرواد في مختلف المجالات على تحقيق التغيير الحقيقي والتقدم في المجتمع ، موجها التهنئة لكافة الفائزين والمرشحين على جهودهم المذهلة .

وقال بايلي إنه يتم سنويا تكريم المصريين المتميزين خريجي المملكة المتحدة المصريين المتميزين ممن حققوا إنجازات هائلة في مجالاتهم بعد تخرجهم من مؤسسات بريطانية عالمية المستوى.

وأعرب عن اعتزازه الكبير بالاحتفال مع المجلس الثقافي البريطاني بإنجازاتهم، بما في ذلك بعض الخريجين الذين هم أيضًا أعضاء في برنامج المنح الدراسية تشيفنينغ الرائد.

من جانبه ، أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة بالعلاقات التي تربط بين مصر والمملكة المتحدة.. مؤكدا أهمية التعاون بين البلدين في قطاع التعليم .

من جانبها قالت إليزابيث وايت،مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر أن مصر قدمت للعالم منذ قديم الزمن، ولا زالت خبراء من كل قطاع.

وأضافت أنه ومن خلال "جوائز المجلس الثقافي البريطاني الخريجي المملكة المتحدة" ، نضيف كل عام إلى هذه القائمة الممتدة ، موضحة أننا إذا أردنا إطلاق العنان لإمكانات الأشخاص ، فيجب أن يحصلوا على التعليم، والصلات، والفرص والعقلية اللازمة للقيام بذلك.

وأشارت إلى أننا نحتفل اليوم بالخريجين المصريين من جامعات المملكة المتحدة - بما في ذلك رواد الأعمال وقادة المجتمع ورجال الأعمال والفنانين ، والذين هم قبل كل شيء: أفراد ملهمون.

وقالت إننا في المجلس الثقافي البريطاني، نؤمن بشدة بأن إطلاق العنان لإمكانات التجارب الدولية يساعد في تعزيز ثقة الأفراد ومهارات التعامل مع الآخرين، ونحن ملتزمون بهذه الرحلة لبناء الثقة، وخلق شبكة من التفاهم والروابط بين الشعوب، مما يمهد الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقًا لهم جميعًا."

وقد فازت بجائزة الأعمال والابتكار: أسماء كمال، خريجة جامعة ساوثهامبتون والتي أدارت طوال حياتها المهنية أسماء العديد من المشاريع من البداية وحتى التقارير النهائية، مع المنظمات الوطنية والدولية. مهندسة بالتدريب .. وتحمل أسماء درجة الماجستير في ريادة الأعمال الاجتماعية من جامعة ساوثهامبتون حيث استفادت من تلك التجربة من خلال العمل مع المنظمات غير الربحية في مصر التي تتبنى أنشطة مختلفة لتوليد الإيرادات لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.

وفازت بجائزة الثقافة والإبداع: داليا العبد خريجة جامعة نوتنغهام وهى صانعة أفلام أسست شركة إنتاج خاصة بها وحصلت على العديد من الدورات المستقلة في التصوير السينمائي والإخراج وكتابة السيناريو.

وأنتجت وأخرجت عدة إعلانات تلفزيونية وفيديو موسيقي ... وأحدث أعمال داليا كمخرجة أفلام وكاتبة وملحنة موسيقى "روح إخناتون" وهو فيلم وثائقي شاعري يكشف الحقيقة التي لا توصف للفرعون الوحيد الموحِّد ونجله الملك توت.

وفازت بجائزة العلوم والاستدامة: منى علوبه خريجة كلية لندن الأمبريالية .. وهى باحثة ومديرة وحدة علم الوراثة والجينوم في مركز أسوان للقلب وأكملت دراساتها لدرجة الدكتوراه في طب البحوث السريرية للقلب والأوعية الدموية في إمبريال كوليدج لندن بالتعاون مع مركز أسوان للقلب في عام 2020... وتركز أبحاثها على تحديد المحددات الجينية لاعتلال عضلة القلب الضخامي، وهو مرض قلبي وراثي، بهدف تحسين تشخيص الأمراض وعلاج هذا المرض الذي يهدد الحياة.

وفاز بجائزة العمل المجتمعي محمد مؤمن خريج جامعة برمنجهام وهو أحد خريجي برنامج منح تشيفنينج الدراسية، وعامل إغاثة إنسانية ، وتربوي ، ومغامر .. . يحمل محمد خمس درجات أكاديمية في الهندسة والإدارة والمساعدة الإنسانية والتنمية.

ودرس محمد مؤمن للحصول على درجة الماجستير في التنمية الدولية في جامعة برمنغهام كما درس التغيير في التنمية الدولية في جامعة أكسفورد.

والمعروف أن محمد مؤمن هو الرحال الذي سافر براً عبر القارة الأفريقية بأكملها من القاهرة إلى كيب تاون. بالإضافة إلى ذلك ، فهو مؤسس Foundation Africa Hope ، التي تركز على تحسين الوصول إلى التعليم الأساسي في مختلف البلدان الأفريقية.

و تحتفي هذه الجائزة الدولية بالتعليم العالي في المملكة المتحدة وإنجازات خريجي جامعات المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم .. و سيتم ترشيح المصريين الأربعة الفائزين لجوائز الخريجين العالمية

مرو/س.ع