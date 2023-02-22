زعيم المعارضة الإسرائيلي يشن هجوما حادا على حكومة نتنياهو

شن زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، هجوما حادا على الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تضم الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش.



وأضاف لابيد - في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي - أن الحكومة الحالية تدرك حقيقة أنها يمكن أن تجري حوارا بشأن التعديلات القضائية دون أن تعي كلمة مما تقول مضيفا: "هذه الحكومة تكذب وتدوس على كل شيء مهم لدولة إسرائيل".



وكان لابيد هاجم دعوة نتنياهو للحوار بالأمس، وقال إنه إذا كان صادق النية فليخبر الرئيس يتسحاق هرتسوج بذلك، بدلا من الخروج والادلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام.



ويريد نتنياهو تمرير خطته بشأن التعديلات القضائية، والتي يرى محللون ومعارضون إسرائيليون أنها تضعف المحكمة العليا الإسرائيلية وتقوض الديمقراطية.. وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست - أمس - بالقراءة الأولى على بعض بنود خطة نتنياهو للقضاء، فيما ينتظر التصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة في وقت لاحق لتصبح قانونا ساريا.

