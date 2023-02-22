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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الدولة تدعم الشباب بمشروعات قومية كبرى للقضاء على البطالة

بطالة
بطالة

ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استعدادات الحكومة بشأن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيق رؤية مصر 2030 . 

 

 

و أشار “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل جاهدة من أجل تقديم الدعم والمساندة للشباب ، وإشراكهم في عمليات التنمية التى تتم على أرض الواقع وذلك من خلال إزالة كافة المعوقات التى تواجههم بسوق العمل،  موضحا ان هناك مشروعات كثيرة نفذت علي أرض مصر التهمت البطالة وساهمت في خفض معدلاتها بشكل ملحوظ.

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس: الحكومة تُعد إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة

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5 ملايين مصري و5 آلاف شركة تعمل بالمشروعات القومية.. وأساتذة الجامعات: التنمية خفضت معدل البطالة

و أوضح عضو قوى عاملة البرلمان إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات عديدة، وقروض بتكاليف ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتقديم كافة التسهيلات أمام الشباب المستثمرين وفتح آفاق للعمل ، وتوفير فرص عمل لهم .

 

جدير بالذكر أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الثلاثاء ، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن محمد شحاتة، وزير القوى العاملة، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة التوجيه الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، خاصة الأزمة الروسية – الأوكرانية، مع دراسة الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات ذات الصلة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وكذا الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج القومية القائمة ذات الصلة برفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة.

 

عبد الفتاح يحيي الحكومة لجنة القوى العاملة مجلس النواب عبد الفتاح السيسي مكافحة البطالة

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