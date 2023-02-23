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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : إقرار مد العمل بقانون تيسيرات سيارات المصريين بالخارج الجلسة المقبلة

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن خطة عمل مجلس النواب خلال الجلسة العامة القادمة.

وأكد بدراوى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الجلسة العامة لمجلس النواب من المقرر أن تناقش  تعديلات قانون تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات بتيسيرات جديدة ، بهدف إقرارها بشكل نهائى ومد العمل بالقانون إلى شهرين.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الجلسة العامة، يوم الأثنين الموافق 27 فبراير الجاري.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الماضية، مواجهة رقابية مع وزير الشباب، حيث أكد الدكتور أشرف أن حجم العمل داخل الوزارة كبير للغاية بعضها مرتبط بالمواطنين وبعضها مرتبط بأمور أخري .

وقال: نحن أمام سنوات سابقة تولد عنها تراكمات فى ملف الرياضة، ونتعامل مع منحنى سنى لشباب مصر نعمل من خلاله على تربية جيل  على الانتماء للوطن ويساهم في إنجاز بطولات رياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البعض يتحدث عن دور وزارة الشباب والرياضة فى إصلاح ملف كرة القدم، قائلا: الحديث عن  الكرة أمر يحتاج إلى آليات نعمل على تحقيقها، لاسيما وأن هذا الملف عانى لسنوات طويلة.

وأكد أن مصر وصلت لبطولة كأس العالم في تاريخها 3 مرات فقط، وعلى مراحل متباعدة، قائلا: محمد صلاح ظاهرة فريدة منذ 1934، متسائلا: كم محترف وصل لما وصل له هذا اللاعب؟.
وشدد على أن الوزارة تعمل على حوكمة الرياضة ونعمل حاليا على تطوير مراكز الشباب، قائلا: وضعنا نموذج الفنان عادل إمام فى فيلمه الشهير "التجربة الدنماركية" أمام أعيننا، متابعا: "مش هنجيبه من بره، لنستطيع تطوير مراكز الشباب، وهو من أهم أهدافنا.

مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب تيسيرات المصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المستشار الدكتور حنفى جبالى وزير الشباب

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