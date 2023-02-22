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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

ارشيفية
ارشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، سيدة تبلغ من العمر  38 عاما ربة منزل ، إلى محكمة الجنايات لاتهامها بتهديد صديقتها بنشر صور فاضحة وخادشة للحياء لها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المجني عليها المقيمة في شقة 6 بين السرايات. 

نص أقوال المجني عليها 

س/ ما قولك فيما انتهت اليه التحريات الفنية التي أجراها الملازم اول مینا بولس الضابط بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ، بأن مرتكب الواقعة هي صديقتك باستخدام حساب على تطبيق الفيس بوك مسمى(أحمد نصار) و المفعل عن طريق شريحة اتصالات على النحو المبين بالأوراق؟

ج/أيوه كل ما توصلت إليه التحريات صحيح و فعلا صديقتي هي اللي قامت بنشر صوري على الفيس بوك وشهرت بيا  كانت بتطلب مني مبلغ مالي 140,000 ألف جنيه مقابل توقفها عن نشر صور فاضحة لي .

س و ما قولك فيما شهدتي به بتحقيقات النيابة العامة من انك تعرضتي لمحاولات ابتزاز وتهدید من قبل عشيقك السابق ؟

ج/ ايوه ده كان عشيقي ومجرد شخص اتعرفت عليه لفترة بعد كده حصلت خلافات بيني و بينه و هو حاول يهددني أنه ممكن ينشر صور ليا بس هو معملش کده 

س/ ما طبيعة المنشورات ؟ 

ج/ صور فاضحة لي وصور مسيئة وشتايم و الفاظ تمس الشرف والاعتبار والتشهير بي ونشرها على جروبات عامة جروب الدقي والمهندسين و جروب فیصل و الهرم و جروبات أخرى.

س/ و ما مسمى الحساب الشخصي الخاص بكي على تطبيق الفيس بوك؟

ج/ ورده بيضه

س/ و ما طبيعة المحادثات التي جرت بينكم ؟ 

ج/ هو كان بيطلب مني ادفعله 140,000 مقابل مسح الصور الفاضحة ليا أنا وبناتي

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليها  كتابة بإفشاء ونسبة أمور مخدشة بشرفها، وذلك بنشر صور شخصية للمجني عليها وهي في أوضاع مخلة بالحياء، وكان التهديد مصحوباً بطلب وهو أن تدفع مبلغاً مالياً نظير توقفها عن نشر تلك الصور.

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