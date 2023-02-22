القوى العاملة تشارك فى اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالدقهلية

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، في الجلسة رقم (٢٥٢) لمجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك بقاعة خدمة المُجتمع بمبنى الإدارة العامة للجامعة، وبحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس من الخارج.قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - جامعة المنصورة – مصر .

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه تم خلال الجلسة مناقشة زيارة لجنة تطوير الصناعة بالمنطقة الصناعية بجمصة للمنطقة الصناعية بجمصة يوم السبت المقبل وعن الجولة التفقدية التي تمت ببعض من المصانع والشركات وأهم المنتجات الخاصة بكل منها.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين فريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ووزارة القوى العاملة بالدقهلية ونقابة المهندسين وذلك لتدريب طلاب الجامعة وتأهيلهم للجمع بين الخبرة العملية والجانب الأكاديمي لخلق كوادر جديدة قادرة على بدء مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة وذلك تفعيلا للبروتوكول السابق توقيعه بين الجامعة ووزارة القوى العاملة في هذا المجال.