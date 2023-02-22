عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تشارك فى اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالدقهلية

صدى البلد

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، في الجلسة رقم (٢٥٢) لمجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك بقاعة خدمة المُجتمع  بمبنى الإدارة العامة للجامعة، وبحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء المجلس من الخارج.قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - جامعة المنصورة – مصر .

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه تم خلال الجلسة مناقشة  زيارة لجنة تطوير الصناعة بالمنطقة الصناعية بجمصة للمنطقة الصناعية بجمصة يوم السبت المقبل وعن الجولة التفقدية التي تمت ببعض من المصانع والشركات وأهم المنتجات الخاصة بكل منها.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم خلال الجلسة التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين فريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ووزارة القوى العاملة بالدقهلية ونقابة المهندسين وذلك لتدريب طلاب الجامعة وتأهيلهم للجمع بين الخبرة العملية والجانب الأكاديمي لخلق كوادر جديدة قادرة على بدء مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة وذلك تفعيلا للبروتوكول السابق توقيعه بين الجامعة ووزارة القوى العاملة في هذا المجال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

هنعيش من حصالة عمار| القصة الكاملة لهروب طفلين من منزلهما وترك رسالة حزينة لأسرتهم

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: القرية الأوليمبية لقناة السويس تجسد اهتمام الدولة بتأسيس بنية تحتية رياضية

صراخ الأرض والبرق الزلزالي..حقيقة مشاهد أثارت الرعب خلال كوارث تركيا وسوريا

أول رد فعل من خالد الغندور عقب قرار لجنة التظلمات بشأن صفقات الزمالك

شرط وحيد من لجنة التظلمات لاعتماد قيد لاعبي الزمالك الجدد

خطوة روسية تهدد بانهيار الأمن النووي.. ماذا يعني تعليق موسكو معاهدة نيو ستارت؟

انضباط سوق صرف الدولار ساهم في هدوء حركة الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. شاهد| بيع كميات من الذهب على عربة زراعية بدولة عربية

معلومات صادمة عن مرض ابنة عمرو دياب

اكتشاف جديد مذهل باللب الداخلي للأرض.. تفاصيل

زي البلدي وبنص السعر| أنواع الدجاج المستورد وأسعاره وأماكن بيعه في المحافظات

فيديو

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار عدم استقرار الطقس لفترة

توقيت مميز للشراء .. انخفاضات في أسعار الذهب واستقرار الدولار

تامر حسني يكشف عن بطلة فيلم تاج بعد اعتذار مي عمر وهنا الزاهد

ماذا سيحدث اليوم؟ العالم الهولندي يحذر من زلزل 22 فبراير| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ