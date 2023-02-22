تفاصيل فحص ومراجعة الأعمال المتقدمة لجوائز الدولة بالأعلى للثقافة

يعمل المجلس الأعلى للثقافة، في الوقت الحالي، على التجهيز لجوائز الدولة بفروعها المختلفة، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وتكثف اللجان المتخصصة، في الوقت الحالي، فرز وفحص الأعمال المقدمة لجائزة الدولة التشجيعية، بفروعها المختلفة، أعلن والتي تتمثل في: أولا "الفنـون"، وتضم مشروعات التأهيل وتطوير الاستخدام للمباني القائمة، تصوير الفيلم الوثائقي، الخزف التعبيري، كتاب الفنان، فيلم رسوم متحركة يتناول أغنية لطفل ماقبل المدرسة، وإخراج المسرح الحركي، والأطعمة التقليدية- (جمع وتوثيق)، وعزف على آلات الموسيقى العربية (العود أو القانون أو الذي).

ثانيًا الآداب، وتضم : جائزتان في مجال السرد القصصي والروائي، جائزتان في مجال شعر الفصحي والعلمية، جائزتان في مجال الترجمة من العربية وإليها، جائزتان في مجال الدراسات الأدبية واللغوية، ثالثًا العلوم الإجتماعية وتضم: التاريخ والآثار وحفظ التراث، والجغرافيا والبيئة والمياة والتغيرات المناخية، والفلسفة والإجتماع والأنثروبولوجي، والتربية وعلم النفس، والإعلام والتواصل الإجتماعى وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الإدارة، والكتاب والنشر والمكتبات والمتاحف، والثقافة العلمية.

رابعاً: العلوم الإقتصادية والقانونية، وتضم: دور الدولة في كفالة الحقوق الثقافية لمواطنيها، وديموقراطية الثقافة والواقع المصري، والتنوع والتجديد في مواجهة الطائفية والمذهبية، والمنظور الثقافي المصري لصناعة السياحة، والقانون الدولي وعلاقته بالتشريع الوطني، والثقافة صناعة العقل ورؤية المستقبل، ووعي الشعب المصري قوة دافعة في المجالين الدولي، وعائد الاستثمار في البشر على الإقتصاد القومي.

أما بالنسبة لباقي جوائز الدولة، التفوق، التقديرية، النيل، النيل للمبدعين العرب، يتم التوصيت على الأسماء المرشحة من قبل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، يوم إعلان أسماء الفائزين.

وكان قد تم غلق باب التقديم لجوائز الدولة بفروعها المختلفة نهاية ديسمبر الماضي، وذلك إعمالًا لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1958؛ والقوانين المعدِّلة له بإنشاء جوائز الدولـة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.