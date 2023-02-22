رئيس وزراء فنلندا السابق: لدي يقين بانضمام بلادي والسويد للناتو بحلول يوليو

قال ألكسندر ستاب، رئيس وزراء فنلندا السابق، إنه على يقين تام من أن فنلندا والسويد ستكونان يوما ما أعضاء بحلف الناتو، وذلك بحلول شهر يوليو، أثناء عقد قمة حلف الناتو.

وأضاف “ستاب”، خلال مداخلة عبر «سكايب» بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «فنلندا والسويد كلاهما أحد دعائم الأمن الأساسيين لحلف الناتو، وفنلندا لديها الكثير من الاحتياطيات، وكذلك العديد من القدرات التي يمكن استغلالها في أوقات الحروب، والكثير من العتاد، و46 طائرة بأحدث طراز، وكذلك أحدث أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي في العالم».

وتابع: «متأكدون وعلى قناعة تامة بالمادة الخامسة بميثاق حلف الناتو، ففي خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس أكد أن العداء ضد دولة يعتبر عداء ضد كل الدول الأعضاء بالناتو، ونرى أن عضوية السويد في الناتو ستدعم الموقف الأمني في منطقة بحر البلطيق في شرق أوروبا وشمال شرق أوروبا».

واستطرد: «ومن الواح أن روسيا ليس لديها القدرة العسكرية لتهديد أي دولة تابعة لحلف الناتو، وهي تكافح الآن في حربها ضد أوكرانيا، والتي تمنى الرئيس بوتين أن ينهيها في 72 ساعة ومضى عام على هذه الأزمة، وأؤكد أن روسيا تعاني من ضعف هائل».