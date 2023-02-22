عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء فنلندا السابق: لدي يقين بانضمام بلادي والسويد للناتو بحلول يوليو

صدى البلد

قال ألكسندر ستاب، رئيس وزراء فنلندا السابق، إنه على يقين تام من أن فنلندا والسويد ستكونان يوما ما أعضاء بحلف الناتو، وذلك بحلول شهر يوليو، أثناء عقد قمة حلف الناتو.

وأضاف “ستاب”، خلال مداخلة عبر «سكايب» بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «فنلندا والسويد كلاهما أحد دعائم الأمن الأساسيين لحلف الناتو، وفنلندا لديها الكثير من الاحتياطيات، وكذلك العديد من القدرات التي يمكن استغلالها في أوقات الحروب، والكثير من العتاد، و46 طائرة بأحدث طراز، وكذلك أحدث أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي في العالم».

وتابع: «متأكدون وعلى قناعة تامة بالمادة الخامسة بميثاق حلف الناتو، ففي خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس أكد أن العداء ضد دولة يعتبر عداء ضد كل الدول الأعضاء بالناتو، ونرى أن عضوية السويد في الناتو ستدعم الموقف الأمني في منطقة بحر البلطيق في شرق أوروبا وشمال شرق أوروبا».

واستطرد: «ومن الواح أن روسيا ليس لديها القدرة العسكرية لتهديد أي دولة تابعة لحلف الناتو، وهي تكافح الآن في حربها ضد أوكرانيا، والتي تمنى الرئيس بوتين أن ينهيها في 72 ساعة ومضى عام على هذه الأزمة، وأؤكد أن روسيا تعاني من ضعف هائل».

 

ألكسندر ستاب رئيس وزراء فنلندا السابق السويد حلف الناتو قمة حلف الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هنعيش من حصالة عمار| القصة الكاملة لهروب طفلين من منزلهما وترك رسالة حزينة لأسرتهما

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

السلام يحتاج إلى قوة تحميه| رسالة قوية من حاكم دبي

رويترز: اجتماع للحرس الثوري سبب الهجوم الإسرائيلي على سوريا

مرتضي منصور ينتصر في أزمة قيد اللاعبين قبل الإعلان الرسمي.. تفاصيل

كنا بنموت.. أول تعليق من أسرة الطفلين الهاربين في المنوفية

وزيرة البيئة: مصر بدأت باتخاذ خطوات مهمة في القضية الخاصة بتغير المناخ

بوتين: العلاقات بين روسيا والصين مهمة للاستقرار العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لدينا ضيفا مميزا.. من هو الطفل الذي احتفل الأهلي بعيد ميلاده؟

لأول مرة.. شاهد| بيع كميات من الذهب على عربة زراعية بدولة عربية

معلومات صادمة عن مرض ابنة عمرو دياب

اكتشاف جديد مذهل باللب الداخلي للأرض.. تفاصيل

فيديو

سر أضواء السماء وعلاقتها بالفضائيين والزلازل.. البحوث الفلكية تكشف الحقائق

فضيحة عمارة بين السرايات.. صور وفيديوهات خادشة والفاعل مفاجأة

ابعتيلي صورك أشوفك قبل الجواز.. تفاصيل مثيرة في ابتزاز مطلقة بلقطات فاضحة

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار عدم استقرار الطقس لفترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ