القوي الفلسطينية تعلن إضرابا شاملا في نابلس غدا

أعلنت القوى الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إضرابا شاملا غدا الخميس في مدينة نابلس احتجاجا على مقتل 6 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم، الأربعاء، مدينة نابلس، حيث وقعت اشتباكات بين الأهالي وقوات الاحتلال.

وخلال الاقتحام، حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في مدينة نابلس وسط إطلاق كثيف لإطلاق قنابل الغاز.

ويظهر في أحد الفيديوهات محاولة إحدى عربات جيش الاحتلال الإسرائيلي دهس أحد الأهالي الفلسطينيين الذين اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية فور اقتحامها المدينة.