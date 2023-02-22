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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يدعم منتخب مصر للشباب قبل مواجهة نيجيريا الليلة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة إلي منتخب مصر للشباب قبل مواجهة نيجيريا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب شوبير في تويتة له: “بالتوفيق لمنتخب مصر للشباب اليوم أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا”.

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ويلتقى مساء اليوم الأربعاء، منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر نظيره منتخب نيجيريا فى ثاني جولات بطولة كأس أمم افريقيا للشباب التي تستضيفها مصر.

ويخوض منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر مباراة نارية امام نظيره منتخب نيجيريا فى تمام الساعة السابعة مساء .

ومن المقرر ان تنقل مباراة منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر امام نظيره منتخب نيجيريا عبر شاشات قناة أون تايم سبورت .

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