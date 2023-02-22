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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لأول مرة في الشرق الأوسط.. السوبر الإماراتي ينقل بخاصية 4K

صدى البلد

تتأهب رابطة المحترفين الإماراتية، لبث مباراة "كأس السوبر الإماراتي"، التي تجمع العين والشارقة مساء السبت 25 فبراير على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، إلى العالم عبر قنوات النقل التلفزيونية المختلفة بخاصية 4K.

وتشهد المواجهة المرتقبة بث المباراة بتقنية الواقع المعزز من خلال الكاميرا الهوائية لأول مرة في الشرق الأوسط، علاوة على توفير "كاميرا درون" ترصد الأجواء في مدينة دبي وستاد آل مكتوم مسرح المباراة المنتظرة على أول ألقاب موسم 2022- 2023.

وتبث مباراة "كأس السوبر الإماراتي"، باستخدام 37 كاميرا 4K، علاوةً على تخصيص كاميرا لمرافق فريقي النهائي من مقرات الإقامة وصولاً إلى ستاد آل مكتوم.

ويجري بث "كأس السوبر الإماراتي" على القنوات المحلية "أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية"، إضافة إلى أكثر من 10 قنوات عالمية حول القارات الست تسلط الأضواء على الحدث المرتقب.
 

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