عضوتان بالتنسيقية: كتاب "مفاهيم سياسية" يهدف لتنمية الوعي السياسي للشباب والنشء

أكدت إيمان ممتاز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، قائم على سرد المفاهيم السياسية بلغة بسيطة لتصل إلى الشباب والنشء، مضيفة أن الكتاب موجه لكافة الأعمار بهدف ضبط المصطلحات.

وأضافت خلال جلسة نقاشية حول كتاب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، أنها تتمنى أن يكون هناك أجزاء أخرى لهذا المشروع الكبير الذي يهدف إلى تثقيف الشباب والنشء.

فيما أكدت منى أحمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية الكتاب في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب وتثقيفهم، خصوصاً وأن هناك الكثير من المصطلحات التي تم تسييسها في السنوات الماضية.

وأضافت أن الكتاب ذكر المفاهيم السياسية بلغة شبابية سلسة، تجعل القارئ يجول بخاطرة ويعقد مقارنة بين مصر أثناء حكم الجماعة الإرهابية ومصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول كتاب "مفاهيم سياسية: رؤية شبابية "محاولة فهم"، والذي أطلقته التنسيقية إيمانا منها بأن المعرفة والوعي وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفي إطار الدور التوعوي والثقافي الذي تقوم به.