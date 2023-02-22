نموذج للأيدي الشقيانة.. محلية النواب تكرم عامل نظافة

كرمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عامل نظافة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، يدعى محروس فتحي مصطفى، وذلك بمقر اللجنة على هامش اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور النائبين محمد وفيق عزت ومحمد الحسيني، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو رشدي عضو اللجنة ونائب دائرة الزيتون بالقاهرة، والنائبة إيمان الألفي، عضو اللجنة ونائبة التنسيقية.

وجاء تكريم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعامل النظافة نظرا لجهوده والتزامه في العمل، كنموذج لتقدير العاملين بالنظافة، وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على توجيه الشكر والتقدير لكافة عمال النظافة، وأن البرلمان يحرص على دعمهم.

وأشار النائب عمرو رشدي، إلى أن تكريم العامل محروس فتحي الذي يعمل بهيئة نظافة القاهرة، تقديرا لجهوده والتزامه، وهو نموذج للعامل الأمين في عمله، ورغم أنه يأتي يوميا من محافظة المنوفية إلى القاهرة لكنه على مدار 30 سنة ملتزم بمواعيده، وهو نموذج ل"الأيدى الشقيانة" التى تستحق كل تقدير واحترام.

332253358_963653197959189_8242199774768061710_n

332178030_1300498043832328_4002731538665701024_n

332788043_856003482255966_3085391345572496102_n