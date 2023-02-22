عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نموذج للأيدي الشقيانة.. محلية النواب تكرم عامل نظافة

محلية النواب تكرم
محلية النواب تكرم عامل نظافة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة

كرمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عامل نظافة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، يدعى محروس فتحي مصطفى، وذلك بمقر اللجنة على هامش اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور النائبين محمد وفيق عزت ومحمد الحسيني، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو رشدي عضو اللجنة ونائب دائرة الزيتون بالقاهرة، والنائبة إيمان الألفي، عضو اللجنة ونائبة التنسيقية.

وجاء تكريم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعامل النظافة نظرا لجهوده والتزامه في العمل، كنموذج لتقدير العاملين بالنظافة، وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على توجيه الشكر والتقدير لكافة عمال النظافة، وأن البرلمان يحرص على دعمهم.

وأشار النائب عمرو رشدي، إلى أن تكريم العامل محروس فتحي الذي يعمل بهيئة نظافة القاهرة، تقديرا لجهوده والتزامه، وهو نموذج للعامل الأمين في عمله، ورغم أنه يأتي يوميا من محافظة المنوفية إلى القاهرة لكنه على مدار 30 سنة ملتزم بمواعيده، وهو نموذج ل"الأيدى الشقيانة" التى تستحق كل تقدير واحترام.

332253358_963653197959189_8242199774768061710_n
332253358_963653197959189_8242199774768061710_n
332178030_1300498043832328_4002731538665701024_n
332178030_1300498043832328_4002731538665701024_n
332788043_856003482255966_3085391345572496102_n
332788043_856003482255966_3085391345572496102_n
332251703_580975917244858_5781879439744585880_n
332251703_580975917244858_5781879439744585880_n
لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب عامل نظافة هيئة نظافة وتجميل القاهرة العامل محروس فتحي تكريم العامل محروس فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تدخل الحكومة.. 65 جنيها سعر الدواجن البيضاء اليوم

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

الكيلو يبدأ من 65 جنيهًا|تعرف على أسعار الدواجن اليوم بعد قرار التموين

زي البلدي وبنص السعر| أنواع الدجاج المستورد وأسعاره وأماكن بيعه في المحافظات

ترشيحاتنا

خير ما دعا به الرسول في شعبان وذكره الأنبياء.. علي جمعة يوضح

نشرة أخبار العالم| 3 زلازل جديدة تضرب تركيا في أقل من ساعتين.. قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في نابلس.. وبوتين يصارح العالم بهذا الأمر

بايدن: سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو

نهاية موسكو والهجوم النووي.. حقيقة يكشفها أحد أهم قادة روسيا اليوم

قصور فني بتقرير الصفة التشريحية.. ننشر طلبات محامي صيدلي حلوان أمام المحكمة

الطفل أصبح يتيماً.. الحق المدني يطالب باعتبار قضية "صيدلي حلوان" قتل عمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوردر أونلاين كاد يتسبب في نهاية مأساوية لعائلة في بريطانيا

نشرة المرأة والصحة| تحذير من 8 أطعمة تؤثر سلبًا على الصحة الإنجابية للرجال.. جفاف الفم يتطلب إجراء فحص للكبد فورا

احذر.. أدوية الصداع تصيبك بكوارث| تفاصيل

شاهد.. تمثال المسيح الفادي الشهير بالبرازيل يحمل صاعقة بيده

فيديو

بيشرب شيشة.. أحمد عزمى يثير الجدل بظهوره فى برنامج نزار الفارس

أماكن بيعها .. سعر مفاجأة لـ الفراخ البرازيلي المجمدة الموجودة بالأسواق

سر أضواء السماء وعلاقتها بالفضائيين والزلازل.. البحوث الفلكية تكشف الحقائق

فضيحة عمارة بين السرايات.. صور وفيديوهات خادشة والفاعل مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ