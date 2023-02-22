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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دراسة: كمبيوتر Apple ومايكروسوفت الأصعب في التصليح.. وDell الأسهل والأطول عمرا

لاب توب آبل الأصعب
لاب توب آبل الأصعب في التصليح

إذا كنت تريد شراء جهاز كمبيوتر شخصى جديد (لاب توب) فغالبا تريده أن يعيش معك لفترة طويلة ويعمل بدون أعطال وسكون سهل في الإصلاح، يدوم طويلاً بلا مشاكل، تقترح عليك دراسة جديدة أجرتها مجموعة أبحاث المصلحة العامة (PIRG) وهي منظمة أمريكية غير ربحية، أن تختار Dell بدلاً من أجهزة  Apple Mac.

وفقا لتقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية، على الرغم من أن أجهزة كمبيوتر  آبل  هي الأغلى في السوق حاليا لكن وجد تحقيق أن أجهزة Apple يصعب إصلاحها والتعامل مع أي خلل يصيب برمجياتها، تليها أجهزة كمبيوتر Google و Microsoft.

دراسة على أجهزة الحاسوب الآلي والموبايل

أكدت دراسة أن أجهزة MacBooks من Apple صعبة في عملية فتحها من الداخل وإصلاحها، أصعب بمقدار الضعف عن الخيارات الأرخص التي تبيعها  Dell ، والتي وُجد أنها واحدة من أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة قابلية للإصلاح في حالة وجود مشاكل بالجهاز.

في فئة الحاسوب الآلي، احتلت دل المركز الأول من حيث سهولة الإصلاح تليها أجهزة آسوس وفي المركز الثالث أجهزة Hp  ثم Acer ثم لينوفو وفي نهاية المطاف أجهزة آبل الأكثر تعقيدا.

أجهزة دل الاسهل في التصليح

في فئة الهواتف الذكية ، احتلت أجهزة iPhone من Apple المرتبة الأدنى من حيث "قابلية الإصلاح" ، بينما احتلت شركة موتورولا Motorola - التي اشتهرت بهواتفها القابلة للطي - المرتبة الأعلى من حيث سهولة إصلاح أي خلل، تليها شركة سامسونج وفي المركز الثالث جوجل، والرابع الآيفون.

قدمت آبل Apple مؤخرًا خدمة جديدة للعملاء وهي الإصلاح الذاتي وبداأت من المملكة المتحدة ومع ذلك هذه الخدمة لم تقدم أي نتائج إيجابية حقيقية للمستهلكين، وانتقدت بشدة كونها معقدة للغاية ولها نتائج "كارثية"، معظم حامي هواتف آيفون فشلوا في عملية الإصلاح الصعبة جدا والتي تحتاج لمهندس من شركة آبل نفسها.

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نتائج هذه الدراسة كلها جاءت في تقرير مجموعة أبحاث المصلحة العامة (PIRG) التحقيق الجديد، وهي منظمة أمريكية غير ربحية وجزء من حركة "الحق في الإصلاح" ، والتي تضغط على شركات وادي السيليكون وشركات التكنولوجيا العملاقة لتسهيل عملية إصلاح الأجهزة سواء الهواتف أو الحواسيب والمساعدة في تقليل النفايات الإلكترونية.

قال لوكاس جوتيرمان ، مدير حملة "مصممة لتستمر" في مجموعة أبحاث المصلحة العامة  PIRG ، في منشور بمدونته على الإنترنت: "إن المصنّعين يتحسنون ولكنهم ليسوا جيدين بما يكفي بعد، يجب على الشركات أن تتخذ خطوات جادة لتصميم منتجات تستمر كثيرا".

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