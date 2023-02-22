بيلاروس تفجر مفاجأة صادمة بشأن أنشطة جواسيس الغرب.. تفاصيل

قال إيفان تيرتل، رئيس لجنة أمن الدولة البيلاروسي، اليوم الأربعاء، إن أجهزة الاستخبارات الغربية كثفت أنشطتها بشكل كبير ضد بيلاروس.

وفي حديثه في الغرفة العليا للبرلمان البيلاروسي، قال تيرتل، إن “وكالات التجسس الغربية تعطي الأولوية لتجنيد الأشخاص الذين لديهم الفرصة للحصول على معلومات سرية.. موظفو وكالات إنفاذ القانون وموظفو جهاز الدولة”.

وقال: “الأنشطة العدوانية لأجهزة الاستخبارات الأجنبية' للتسلل إلى هياكل السلطة البيلاروسية تتطلب 'إجراءات معقدة' لتحييد التهديد للأمن القومي”.

جاءت تصريحات تيرتل بعد أن وافق مجلس النواب في البرلمان البيلاروسي على تشريع جديد يسمح بعقوبة الإعدام للموظفين العموميين وأفراد الجيش إذا ثبتت إدانتهم بالخيانة العظمى.

ولكي تدخل حيز التنفيذ، ينبغي أن يوافق عليها مجلس الشيوخ في البرلمان وأن يوقعه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال تيرتل إنه في حين أن القانون البيلاروسي في شكله الحالي يتوخى تعزيز المسؤولية عن المسؤولين المدانين بالخيانة، فإنه لا يغطي جميع فئات الأشخاص الذين يمكن استهدافهم من قبل المخابرات الأجنبية.

وأضاف أن التغييرات في التشريع تهدف إلى معالجة هذه القضية.