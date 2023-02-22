بايدن : ندعم أوكرانيا مهما كلفنا الأمر

قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، اليوم إن حلف الناتو أصبح أقوى، وبات لا يستهان به، مشيرًا للجهود التي بذلها الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج.

وأكد "بايدن" خلال كلمته في اجتماع قادة دول بوخارست 9، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، تطلعه لأن تؤخذ خطوات جادة للحفاظ على الناتو وردع العدوان، مشيرًا إلى أن حرب روسيا على أوكرانيا تفرض المزيد من التضامن.

وجدد الرئيس الأمريكي وعوده بالوقف جوار أوكرانيا ودعم قواتها الدفاعية: "مهما طالت هذه الحرب ومهما كلفتنا سنقف بجوار أوكرانيا ليس من أجلها ولكن من أجل الدفاع عن الديمقراطية حول العالم".

أضاف الرئيس بايدن، أن بلاده قدمت كل أشكال الدعم الأمني لأوكرانيا للدفاع عن حريتها، وأن الناتو سيظل متحدا وقويا.

بعد الحرب العالمية الثانية حدث تغير جذري

تابع: "أتطلع لمزيد من الخطوات المستقبلية للحفاظ على قوة تحالفنا وردع العدوان، ونسعى جميعًا للحرية.. بعد الحرب العالمية الثانية حدث تغير جذري لابد أن نضمن ألا نعود لما قبل ذلك".