مواقيت الصلاة اليوم 23-2-2023 في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

يقدم موقع صدى البلد كل مواقيت الصلاة، ويبحث الكثير عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 الموافق 3 من شهر شعبان 1444 مواقيت الصلاة فى القاهرة والاسكندرية وعدد من محافظات مصر.

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:٠١ ص، ويبقي بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و دقيقة، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجْر ٥:٠١ ص

الشروق ٦:٢٨ ص

الظُّهْر ١٢:٠٨ م

العَصر ٣:٢٣ م

المَغرب ٥:٤٩ م

العِشاء ٧:٠٧ م

مواقيت الصلاة فى الجيزة

الفجْر ٥:٠١ ص

الشروق ٦:٢٨ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:٢٣ م

المَغرب ٥:٥٠ م

العِشاء ٧:٠٧ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية

الفجْر ٥:٠٦ ص

الشروق ٦:٣٤ ص

الظُّهْر ١٢:١٤ م

العَصر ٣:٢٧ م

المَغرب ٥:٥٤ م

العِشاء ٧:١٢ م

مواقيت الصلاة فى اسوان

الفجْر ٤:٥٤ ص

الشروق ٦:١٦ ص

الظُّهْر ١٢:٠٢ م

العَصر ٣:٢٠ م

المَغرب ٥:٤٨ م

العِشاء ٧:٠١ م

مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد

الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٣٩ ص

الظُّهْر ١٢:٢٥ م

العَصر ٣:٤٣ م

المَغرب ٦:١٠ م

العِشاء ٧:٢٤ م

مواقيت الصلاة فى اسيوط

الفجْر ٥:٠١ ص

الشروق ٦:٢٥ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:٢٥ م

المَغرب ٥:٥٢ م

العِشاء ٧:٠٨ م

مواقيت الصلاة فى الواحات

الفجْر ٥:١٠ ص

الشروق ٦:٣٦ ص

الظُّهْر ١٢:١٨ م

العَصر ٣:٣٤ م

المَغرب ٦:٠٠ م

العِشاء ٧:١٧ م