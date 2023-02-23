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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم 23-2-2023 في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يقدم موقع صدى البلد كل مواقيت الصلاة، ويبحث الكثير عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 الموافق 3  من شهر شعبان 1444 مواقيت الصلاة فى القاهرة والاسكندرية وعدد من محافظات مصر. 

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:٠١ ص، ويبقي بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و دقيقة، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله  في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٨ ص
الظُّهْر ١٢:٠٨ م
العَصر ٣:٢٣ م
المَغرب ٥:٤٩ م
العِشاء ٧:٠٧ م

كلمتان من قالهما كأنه تصدق بجبل من ذهب .. داوم عليهما

هل التسبيحة فى شهر شعبان ورمضان خير من ألف تسبيحة بغيره؟

مواقيت الصلاة فى الجيزة 

الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٨ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:٢٣ م
المَغرب ٥:٥٠ م
العِشاء ٧:٠٧ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية 

الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
الظُّهْر ١٢:١٤ م
العَصر ٣:٢٧ م
المَغرب ٥:٥٤ م
العِشاء ٧:١٢ م

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مواقيت الصلاة فى اسوان 

الفجْر  ٤:٥٤ ص
الشروق ٦:١٦ ص
الظُّهْر ١٢:٠٢ م
العَصر ٣:٢٠ م
المَغرب ٥:٤٨ م
العِشاء ٧:٠١ م

مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد 

الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٣٩ ص
الظُّهْر ١٢:٢٥ م
العَصر ٣:٤٣ م
المَغرب ٦:١٠ م
العِشاء ٧:٢٤ م

أفضل دعاء في شهر شعبان .. ردده يريح قلبك وبالك

هل يجوز قضاء أيام رمضان فى شهر شعبان؟

مواقيت الصلاة فى اسيوط 

الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٥ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:٢٥ م
المَغرب ٥:٥٢ م
العِشاء ٧:٠٨ م

مواقيت الصلاة فى الواحات 

الفجْر ٥:١٠ ص
الشروق ٦:٣٦ ص
الظُّهْر ١٢:١٨ م
العَصر ٣:٣٤ م
المَغرب ٦:٠٠ م
العِشاء ٧:١٧ م

مواقيت الصلاة في الجيزة مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في أسوان مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد مواقيت الصلاة في أسيوط مواقيت الصلاة فى الواحات مواقيت الصلاة في القاهرة

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مواقيت الصلاة اليوم 23-2-2023 في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

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