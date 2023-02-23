مواقيت الصلاة اليوم 23-2-2023 في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات

يقدم موقع صدى البلد كل مواقيت الصلاة، ويبحث الكثير عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 الموافق 3 من شهر شعبان 1444 مواقيت الصلاة فى القاهرة والاسكندرية وعدد من محافظات مصر.
ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:٠١ ص، ويبقي بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و دقيقة، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٨ ص
الظُّهْر ١٢:٠٨ م
العَصر ٣:٢٣ م
المَغرب ٥:٤٩ م
العِشاء ٧:٠٧ م
مواقيت الصلاة فى الجيزة
الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٨ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:٢٣ م
المَغرب ٥:٥٠ م
العِشاء ٧:٠٧ م
مواقيت الصلاة فى الاسكندرية
الفجْر ٥:٠٦ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
الظُّهْر ١٢:١٤ م
العَصر ٣:٢٧ م
المَغرب ٥:٥٤ م
العِشاء ٧:١٢ م
مواقيت الصلاة فى اسوان
الفجْر ٤:٥٤ ص
الشروق ٦:١٦ ص
الظُّهْر ١٢:٠٢ م
العَصر ٣:٢٠ م
المَغرب ٥:٤٨ م
العِشاء ٧:٠١ م
مواقيت الصلاة فى الوادي الجديد
الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٣٩ ص
الظُّهْر ١٢:٢٥ م
العَصر ٣:٤٣ م
المَغرب ٦:١٠ م
العِشاء ٧:٢٤ م
مواقيت الصلاة فى اسيوط
الفجْر ٥:٠١ ص
الشروق ٦:٢٥ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:٢٥ م
المَغرب ٥:٥٢ م
العِشاء ٧:٠٨ م
مواقيت الصلاة فى الواحات
الفجْر ٥:١٠ ص
الشروق ٦:٣٦ ص
الظُّهْر ١٢:١٨ م
العَصر ٣:٣٤ م
المَغرب ٦:٠٠ م
العِشاء ٧:١٧ م