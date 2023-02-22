ابعد عنهم .. نوعان فاسدان من الدجاج المجمّد في الأسواق

هناك الكثير من الجدل حول سلامة الدجاج المجمد وانتشار أنواع عديدة بالأسواق، وقد يكون طهي الدجاج المجمد أمرًا شاقًا بعض الشيء، حيث يقول البعض إنه من الآمن طهي الدجاج المجمد ، بينما يحذر آخرون من ذلك، إذن ما الحقيقة؟ هل الدجاج المجمد آمن للطهي؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف تذيبها وتطهوها بشكل صحيح.



الدجاج المجمد ببساطة دجاج تم تجميده يمكن أن تكون دجاجات كاملة أو صدور دجاج أو أفخاذ أو أجنحة، عندما يتم تجميد الدجاج ، فإنه يوقف نمو البكتيريا ، مما قد يؤدي إلى التسمم الغذائي وفقا لـ niysco.

ومع ذلك ، فإن تجميد الدجاج لا يقتل البكتيريا - إنما يمنعها من النمو.

لهذا السبب من المهم جدًا طهي الدجاج المجمد بشكل صحيح.



الإجابة عن هذا السؤال معقدة بعض الشيء، في حين أنه من الآمن تقنيًا طهي الدجاج المجمد ، إلا أن هناك بعض المخاطر المرتبطة به.

عندما يتم تجميد الدجاج ، يتحول الماء داخل الدجاج إلى ثلج، هذا يمكن أن يتسبب في فقدان الدجاج لبعض نكهاته ويصبح خطرا.

إضافة إلى ذلك ، عند طهي الدجاج المجمد ، يمكن أن يتسبب الثلج الموجود داخل الدجاج في تناثره وتناثر الزيت الساخن في جميع أنحاء مطبخك.

وينصح بالابتعاد عن أنواع الدجاج المجمد المجهولة بالأسواق وهما نوعان الأول يكون بأسماء مقلدة للشركات الأصلية والمعروفة، حيث انتشرت الكثير من الشركات بأسماء وهمية بوضع حرف للمنتج الاصلي والنوع الثاني يتم غشها باختيار اسماء علي نفس وزن الشركات المعروفة للدجاج المجمد لذلك انتبه من هذه الأنواع المنتشرة بالأسواق، فيمكن أن تسبب الأمراض كما يمكن أن تكون غير صالحة للاستخدام.