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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هذه المناطق تعرضك لعقوبات مشددة حال التدخين فيها.. تعرف عليها

التدخين
التدخين

يقدم موقع صدي البلد معلومات إخبارية عن عقوبات التدخين في المنشآت والمصالح الحكومة وذلك وفقا  لقانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته فيما يلى:

 

عقوبة التدخين في المصالح الحكومة

وحظر القانون التدخين نهائيا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والزم المدير المسئول عن هذه الأماكن، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام.

ونصت المادة 87 على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرون ألف جنيه في حالة عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد على مائة جنيه كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
 

العقوبة المصالح الحكومية الحبس والغرامة الأماكن العامة المنشآت الصحي وسائل النقل

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