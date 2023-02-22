رئيسة سلوفاكيا: دول شرق الناتو نجحت في اختيار التضامن والوحدة

قالت رئيسة سلوفاكيا، زوزانا كابوتوفا، إنه "بعد مرور عام من الاعتداء الروسي على أوكرانيا أصبحنا أقوى مما كنا وأكثر اتحادًا".

وأضافت "كابوتوفا"، خلال كلمة أمام اجتماع بوخارست الـ9 لدول حلف الناتو، أن "دول شرق الناتو نجحت في اختيار التضامن والوحدة، وأن هناك قوة رهيبة لدول الغرب من خلال هذه الوحدة والصمود".

فرصة لتناول بعض التوقعات

وأكدت أن "دول الحلف تدعم الإنسانية في أوكرانيا من خلال هذا الاجتماع، فهو فرصة لتناول بعض التوقعات، ومنها كيفية ضمان عدم وجود مناطق رمادية، وكيفية دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها، وآلية تنفيذ ذلك على أرض الواقع".