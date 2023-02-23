فريدة الشوباشي: الانفجار السكاني خطير ويؤثر على التنمية بالدولة

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الدولة تسعى إلى توفير حياه كريمة للمواطن المصري، مشيرة إلى أن الحياه الكريمة هي في السكن والصحة والتعليم الجيد.

وقالت فريدة الشوباشي، خلال لقاء لها لفضائية “اكسترا نيوز”، أن تطوع الشباب المصري للمشاركة في حياه كريمة تدل على انتماء الشباب المصري لهذا الوطن، وبدأ يشعر بمسئوليته بطريقة نبيلة.

عمل توعية للأسر المصرية

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الانفجارالسكاني وخطير ويؤثر على التنمية بالدولة، مؤكدة أن الدولة تقوم بعمل توعية للأسر المصرية، وعمل برامج محفزة للأسر التي تنجب طفلين فقط.

