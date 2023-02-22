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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نعمل على تحفيز الطلاب للمشاركة بمشروع محو الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية و التي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

وكشف  الدكتور وليد  السروجي أن مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية يأتي على رأس أولويات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لما لهذه القضية من مخاطر حقيقية على مجالات التنمية المستدامة في المجتمع، الأمر الذي يدعو إلى تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات نحو الالتحاق بهذا المشروع من خلال المشاركة في القوافل المجمعة التي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار  تحقيقا للمهمة القومية والوطنية للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية ومن خلال الفصول التي يقومون بتسجيلها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار  بموجب بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة .  

وأشار الى أن قضية محو الأمية تحتاج إلى تضافر  كافة جهود المؤسسات المعنية للسعي قدما نحو القضاء على هذه المشكلة، وهو ما تسعى إليه جامعة حلوان من خلال كلياتها المشاركة في المشروع  بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية للقضاء على هذه المشكلة والحد من آثارها على المجتمع  .

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جامعة حلوان: مشروع محو الأمية له أهمية في تحقيق أهداف التنمية

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طلاب من أجل مصر ينظمون فعاليات بالجامعات المصرية احتفالا بالفصل الدراسي الثاني

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من أجل مصر تنظم يوم ترفيهي لطلاب جامعة حلوان بحضور الفنان مصطفى حجاج

ونظمت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان يوما ترفيهيا مجانيا في ظل اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية التي تساهم في الترويح عن الطلاب، واستضافت الجامعة خلال اليوم الفنان مصطفى حجاج،  وعقد اليوم الترفيهي تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية.

محو الأمية جامعة حلوان تعليم الكبار Jobs Education

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