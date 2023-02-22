أول تعليق لوزير الرياضة على هزيمة منتخب الشباب من نيجيريا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تنظيم مؤتمر ومعرض «سبورتس إكسبو» للمرة الأولى على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، لم يكن عشوائيا لكنه نتاج جزء من تخطيط وتطوير الرياضة المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء: «دائما بقول إن الرياضة المصرية مش كرة وبس.. كرة يعني اقتصاد قوي ولاعبين ووسائل إعلام».

وأشار صبحي، إلى أن الرياضة المصرية بالأرقام حققت نتائج متميزة سواء في التخطيط والمنشآت والثقافة، مضيفا أن المنتخب المصري بدأ مع قدوم كيروش المدير الفني السابق العودة لطريقة لعبه المعروفة بعد فترة صعبة.

وعلق وزير الرياضة على حصول المنتخب الشباب على نقطة واحدة في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر قائلا: أنا متابع هل الجهاز الفني على القيمة المطلوبة معرفش.. لازم يتابعوا ولن نسمح بتولي أحد تدريب المنتخبات بدون معايير، مؤكدا أن لاعبي منتخب الشباب على مستوى عالٍ.



وحول أداء فرق الدوري، أضاف أن الدوري الرياضي «لازم يتضبط»، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ضبط منظومة مشاركات الأندية في أفريقيا.