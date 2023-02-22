منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

انتشرت الفراخ المجمدة البرازيلي في الأسواق على مدار الأيام الماضية وزاد تداول صورها خلال الساعات الأخيرة وهي دواجن مجمدة مستوردة من البرازيل وبلغ سعرها 78 جنيها فقط.

ويتساءل العديد من الاشخاص عن صحة تناول الفراخ المجمدة وهل لها نفس الفوائد الصحية للفراخ البلدى، لذا نقدم لك فى هذا التقرير كل ما تريد ان تعرفه عن الفراخ المجمدة وفقا لموقع eatthis.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

يحتوي الدجاج المجمد على سعرات حرارية أعلى من الحي، حيث تحتوي الـ 100 جرام من الدجاج المُجمد على 287 سعرًا حراريًا، بينما يحتوي كل 100 جرام من الدجاج الحي على 100 سعرة حرارية.

ويُعتبر الدجاج المُجمد غنيا بفيتامين E الذي يساعد في تجدد الخلايا وحمايتها من التلف، وفيتامين B12 والذي يتحكم في نشاط الجينات ودعم خلايا الدم الحمراء وتحسين أداء الوظائف العصبية.

ويحتوي الدجاج المُجمد على عنصر الزنك المفيد في تقوية جهاز المناعة، بجانب معدن مهم هو السيلنيوم، وهو معدن يستخدمه الجسم للتحكم في نمو الخلايا والحفاظ على وظيفة الغدة الدرقية.

مخاطر الدجاج المُجمد

عادةً ما يحتوي الدجاج المجمد على الصوديوم والملح، للحفاظ على نكهته، وتتركز في كل 100 جرام 532 ملليجراما من الصوديوم، علمًا بأن الجسم يحتاج إلى 2300 ملليجرام يوميًا كحد أقصى، ما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والسرطان وأمراض القلب، لذا يجب الحرص على كمية الطعام.