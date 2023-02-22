تعليق ناري من تامر أمين على مباراة ليفربول وريال مدريد

علق الإعلامي تامر أمين على مباراة ليفربول وريال مدريد أمس، قائلا "امبارح كان فيه فعل فاضح في ملعب أنفيلد، حيث معقل ليفربول، المباراة اللي المصريين كلهم كانوا بيتفرجوا عليها امبارح .. لدرجة أن النت كان معلق في كل السيرفرات بسبب مباراة ليفربول وريال مدريد في ذهاب دور الـ 16".

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن من المفترض أن ملعب أنفيلد ملعب الرعب لجميع أندية كرة القدم علي مستوى العالم، ولكن من الواضح أن لاعبي نادي ريال مدريد لا يخافون منه ولا يرحمون.

وتابع تامر أمين، أن نادي ريال مدريد رأف بحالة ليفربول في آخر ثلث ساعة من المباراة، موضحاً أن ريال مدريد لو أراد إحراز أهداف في ليفربول لاستطاع ولكن كان يلعب معهم كتسلية، قائلا "ريال كانت بتلاعبهم الكلب الحيران بس".