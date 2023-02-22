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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق هائل في منشأة نووية أمريكية.. تفاصيل

امريكا
امريكا

اندلع حريق هائل في المنشأة النووية الأمريكية الحكومية “Y-12”، دون وقوع إصابات وانبعاثات إشعاعية، وفقًا لحسابات المنشأة الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشب الحريق، اليوم الأربعاء، في "أحد المباني الصناعية" وتم إخماده من قبل متخصصين بدعم من خدمات الطوارئ.

وقالت المنشأة النووية الأمريكية الحكومية “Y-12” في بيان: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. تم رفع المعوقات في المنشأة. يجب أن تصل جميع النوبات إلى العمل في الوقت المحدد".

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والمنشأة النووية، الموجودة في ولاية تينيسي منذ عام 1943، تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، حيث تشارك في ضمان "ردع نووي عسكري آمن وفعال".

وقالت: "نحن أيضًا نستخرج المواد النووية ونخزنها، ونغذي المفاعلات البحرية، ونقوم بأعمال إضافية لصالح الكيانات العامة والخاصة الأخرى".

منشآت نووية Y-12 أمريكا

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