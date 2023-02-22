عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي : كان ممكن حل أزمة قيد لاعبي الزمالك بأكثر من طريقة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أزمة قيد لاعبي الزمالك، أثبتت أن اتحاد الكرة يدير كل الأمور بطريقة خاطئة وبشكل غير مدروس.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "طريقة إدارة الأمور داخل الجبلاية بشكل عام خاطئة، ومسئولو اتحاد الكرة ليس لديهم شجاعة توضيح أي شئ، طوال الـ22 يومًا الماضية كانوا يتهربون ويختبئون من الحديث حول الأزمة".

وأضاف: "كان من الممكن حل أزمة قيد لاعبي الزمالك بأكثر من طريقة تحفظ ماء وجه مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم".

وزاد: "لن نتحدث عن أزمات أخرى والمنتشرة حاليا في أمم إفريقيا للشباب وشكوى المنتخبات من أرضية استاد الاسكندرية، وحتى شكاوى المنتخبات الأخرى في أمور لها علاقة بالتنظيم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

منتشرة بالأسواق بـ 78 جنيها..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ المجمدة البرازيلى؟

صدع كبير وتسونامي متوقع | صورة مرعبة للبحر المتوسط .. الحقيقة والتفاصيل

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

جوزها ضربها علقة موت..منى سمعت كلام ياسمين عز وعملت بط بالبرتقال|تفاصيل

تراجع الأرز بعد ساعات من قرار وزارة التموين.. اعرف سعر الكيلو الآن

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

موضوعات متعلقة

شائعات تطارد كهربا بسبب الزمالك .. وغضب بالأهلي بعد عرض مزعوم للاعب

الشباب والرياضة : علاج نهلة رمضان من ضمور العضلات على نفقة الوزارة |خاص

بعد دخولها المستشفي.. وزير الرياضة يوجه بدعم الرباعة نهلة رمضان ورعايتها طبيا

التعادل السلبي يكتب نهاية مباراة المقاولون وفيوتشر في الدوري

شوط أول سلبي بين المقاولون وفيوتشر بالدوري

فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة في سبورتس إكسبو

أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة قيد اللاعبين بالزمالك

هل سيعود للأهلي؟.. مفاجأة حول مستقبل أحمد فتحي مع بيراميدز

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس إلى 11 شهيدا

الأمم المتحدة:روسيا استهدفت 40%من البنية التحتية الأوكرانية وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين

بوتين يكشف عن مفتاح انتصار روسيا في حرب أوكرانيا

بينهم فتاة صغيرة | قتل 7 أشخاص بالرصاص بسبب مباراة بلياردو بالبرازيل

تعرف على المدير الفني الجديد لنادي الإسماعيلي بعد رحيل ميدو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصحت العرائس بعدم المبالغة في المكياج..تسريب صور ياسمين عز قبل عمليات التجميل

هل يقلد أمير كرارة تومي شيلبي بطل Peaky Blinders في سوق الكانتو؟

موقفه متأزم.. سعد لمجرد يواجه عقوبة بالسجن 20 سنة بتهمة الاغتصاب

جوائز من عالم آخر.. فيلم The Batman يتصدر قوائم ترشيحات اختيارات النقاد لأعمال الخيال العلمي

فيديو

القارة تنقسم إلى نصفين.. عالم جيولوجي يفجر مفاجأة حول ظهور محيط جديد

استيراد 50 ألف طن .. تراجع أسعار الأرز عقب قرار الحكومة

مفاجأة حول الرضيعة السورية عفراء المولودة تحت الأنقاض

سعر عمرة رمضان ورسوم الكشف الطبي لحجاج 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ