إعلامي : كان ممكن حل أزمة قيد لاعبي الزمالك بأكثر من طريقة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن أزمة قيد لاعبي الزمالك، أثبتت أن اتحاد الكرة يدير كل الأمور بطريقة خاطئة وبشكل غير مدروس.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "طريقة إدارة الأمور داخل الجبلاية بشكل عام خاطئة، ومسئولو اتحاد الكرة ليس لديهم شجاعة توضيح أي شئ، طوال الـ22 يومًا الماضية كانوا يتهربون ويختبئون من الحديث حول الأزمة".

وأضاف: "كان من الممكن حل أزمة قيد لاعبي الزمالك بأكثر من طريقة تحفظ ماء وجه مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم".

وزاد: "لن نتحدث عن أزمات أخرى والمنتشرة حاليا في أمم إفريقيا للشباب وشكوى المنتخبات من أرضية استاد الاسكندرية، وحتى شكاوى المنتخبات الأخرى في أمور لها علاقة بالتنظيم".