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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام الأمم المتحدة.. مصر تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

مندوب مصر الدائم
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، رفض مصر للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وما يترتب عليه من سقوط شهداء أبرياء فلسطينيين.

وكتب الدبلوماسي المصري على تويتر: "أكدت خلال مشاركتي اليوم في اجتماع لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وجهود اللجنة في الدفاع عن قضيته العادلة".

وأضاف: "وأكدت رفض مصر للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وما تؤدي إليه من تساقط الشهداء الأبرياء، وهو ما أكده بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم 22 فبراير، والذي أدان اقتحام مدينة نابلس، معرباً عن القلق مما يؤدي له هذا التصعيد من تقويض للتهدئة بين الجانبين وفرص إحياء المفاوضات".

وكانت أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء 22 فبراير الجاري، اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، مما أسفر عن فقدان أرواح عشرة ضحايا من الفلسطينيين، وإصابة أكثر من مائة آخرين حتى الآن.

وأعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، والذي يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام علي أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

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