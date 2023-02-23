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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة سكرتير حى عابدين و آخرين بتهمة الرشوة

صدى البلد

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير الحي وموظف بإدارة الطرق، على خلفية اتهامهم بطلب رشوة مالية للتجاوز عن مخالفات البناء.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغًا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.

محاكمة سكرتير حى عابدين الرشوة محاكمة رئيس منطقة الإسكان حي عابدين محكمة جنايات القاهرة

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