خطوات استخراج كارت شحن عدادات المياه مسبقة الدفع

عدادات المياه مسبقة الدفع ، أحد أدوات ترشيد استهلاك المياه التى انتهجتها الدولة ، دون الوقوع في أخطاء أو التعامل مع العنصر البشري ، لتحقيق عدالة ما بين الإنفاق المادي و الحصول على الخدمة.
استخراج عدادات المياه مسبقة الدفع
ويمكنك استخراج كارت شحن عدادات المياه مسبقة الدفع ، عبر تقديم الأوراق المطلوبة والتي أقرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كالاتي :
1-صورة بطاقة الرقم القومي .
2-بيانات كود أو حساب العميل .
3-إقرار فقدان الكارت الخاص بالعميل.
4-رقم الهاتف سواء موبايل أو أرضي.
كما حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ،اليات و مستندات استخراج كارت شحن بدل فاقد عدادات المياه مسبقة الدفع عبر تقديم المستندات التالية :
1-ملء طلب استخراج كارت شحن بدل فاقد .
2-سداد الرسوم المقررة وفقا للائحة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للكارت.
3-يعقبها الانتظار لمدة دقائق لاستخراج كارت الشحن الجديد لـ عدادات المياه مسبقة الدفع.