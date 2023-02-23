خطوات استخراج كارت شحن عدادات المياه مسبقة الدفع

عدادات المياه مسبقة الدفع ، أحد أدوات ترشيد استهلاك المياه التى انتهجتها الدولة ، دون الوقوع في أخطاء أو التعامل مع العنصر البشري ، لتحقيق عدالة ما بين الإنفاق المادي و الحصول على الخدمة.

استخراج عدادات المياه مسبقة الدفع

ويمكنك استخراج كارت شحن عدادات المياه مسبقة الدفع ، عبر تقديم الأوراق المطلوبة والتي أقرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كالاتي :

1-صورة بطاقة الرقم القومي .

2-بيانات كود أو حساب العميل .

3-إقرار فقدان الكارت الخاص بالعميل.

4-رقم الهاتف سواء موبايل أو أرضي.

كما حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ،اليات و مستندات استخراج كارت شحن بدل فاقد عدادات المياه مسبقة الدفع عبر تقديم المستندات التالية :



1-ملء طلب استخراج كارت شحن بدل فاقد .

2-سداد الرسوم المقررة وفقا للائحة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للكارت.

3-يعقبها الانتظار لمدة دقائق لاستخراج كارت الشحن الجديد لـ عدادات المياه مسبقة الدفع.