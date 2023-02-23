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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخراج كارت شحن عدادات المياه مسبقة الدفع

عدادات المياه مسبقة
عدادات المياه مسبقة الدفع

عدادات المياه مسبقة الدفع ، أحد أدوات ترشيد استهلاك المياه التى انتهجتها الدولة ، دون الوقوع في أخطاء أو التعامل مع العنصر البشري ، لتحقيق عدالة ما بين الإنفاق المادي و الحصول على الخدمة.

استخراج عدادات المياه مسبقة الدفع

ويمكنك استخراج كارت شحن عدادات المياه مسبقة الدفع ، عبر تقديم الأوراق المطلوبة والتي أقرتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كالاتي :
1-صورة بطاقة الرقم القومي .
2-بيانات كود أو حساب العميل .
3-إقرار فقدان الكارت الخاص بالعميل. 
4-رقم الهاتف سواء موبايل أو أرضي.

كما حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ،اليات و مستندات استخراج كارت شحن بدل فاقد عدادات المياه مسبقة الدفع عبر تقديم المستندات التالية : 


1-ملء طلب استخراج كارت شحن بدل فاقد .
2-سداد الرسوم المقررة وفقا للائحة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للكارت.
3-يعقبها الانتظار لمدة دقائق لاستخراج كارت الشحن الجديد لـ عدادات المياه مسبقة الدفع.

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