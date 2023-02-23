أسامة عرابي: التوتر سر خسارة الشباب أمام نيجيريا.. وعمر فايد ارتكب أخطاء كثيرة

تحدث أسامة عرابي عن خسارة منتخب مصر للشباب أمام نيجيريا في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب.

وقال عرابي في مداخلة تليفونية عبر برنامج (الريمونتادا) على قناة المحور، إن الهزيمة اليوم غير متوقعة.

توتر اللاعبين

وأضاف: "كان هناك توتر كبير جدا وواضح جدا على لاعبي منتخب مصر، واللاعبين كانوا مضغوطين جدا، ويجب على اللاعبين التركيز".

وتابع: "كان هناك بعض الأخطاء الدفاعية على رأسهم عمر فايد الذي أخطأ في أكثر من كرة". وأتم: "منتخب نيجيريا كان يرتكب أخطاء كثيرة وكان هناك ثغرات لكننا لم نستغلها نهائيا بسبب قلة التركيز".