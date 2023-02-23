شبانة: لا بديل عن فوز الأهلي أمام صن داونز

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن مواجهة الأهلي أمام صن داونز، هي أهم مباراة للفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الفريق يستعد بشكل قوي لخوض تلك المباراة.

الأهلي بدون إصابات

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الأهلي بدون إصابات في الوقت الحالي حسب تأكيدات الجهاز الطبي، وهناك وفرة في البدلاء بكل المراكز، وليس هناك حجة للاعبين، المباراة لا تقبل (الهزار) لابد من الفوز بهذه المباراة".

وأضاف: "لابد أن يفوز الأهلي بهذه المباراة من أجل المنافسة بقوة على الصعود للدور القادم".