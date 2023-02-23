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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": الجمهورية الجديدة مظلة الحماية للوطن والمواطن

صدى البلد

 أكدت صحيفة (الجمهورية)، في افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم /الخميس/، أن الجمهورية الجديدة توفر مظلة الحماية للوطن والمواطن.


وتحت عنوان "الجمهورية الجديدة.. مظلة الحماية للوطن والمواطن"، ذكرت الصحيفة أن "الجمهورية الجديدة" بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى هي دولة الوطن والمواطن، تضع دائمًا الأولويات العليا لهذا الوطن في المقدمة، ولا يوجد تمييز أو تفرقة بين أولويات هذا الوطن العظيم مصر، وأولويات المواطن.


وأضافت الصحيفة أن الصورة تبدو واضحة بقوة في سلسلة المشروعات القومية العمالقة التي لا تنتهي، التي أقيمت في كل مكان، وفى كل المجالات الاقتصادية والتنموية.


وتابعت أنه لا يوجد هدف لهذه المشروعات التي أبهرت العالم سوى خدمة مصالح الوطن والمواطن، وتوفير أسباب الحياة الكريمة، لكل مواطن على أرض مصر من العريش إلى الإسكندرية وحتى أسوان وحلايب وشلاتين.


وأكدت الصحيفة أن المواطن دائمًا في مركز الاهتمام الخاص برؤية القيادة الوطنية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورغم المصاعب والتحديات العالمية المفاجئة في هذه الفترة، فإن الإنجازات الوطنية تحت قيادة الرئيس السيسى تبقى دائمًا هي مظلة الحماية التي تصنع الاستقرار وتوفر القاعدة القوية للانطلاق نحو مستقبل أفضل. 


واختتمت "الجمهورية" افتتاحيتها بأن "هناك تحولات عالمية كبرى، ومتغيرات اقتصادية صعبة تعانى منها كل دول العالم الغنية اليوم، ولكن الدولة تسعى في مصر دائمًا للانحياز بثبات بكل قوة لتوفير كل السلع للمواطنين بأنسب الأسعار يومـًا بعد يوم، ورغم المتغيرات العالمية الصعبة تبقى "الجمهورية الجديدة" في مصر، هي دولة الوطن والمواطن .. حيث أولويات الوطن والمواطن في المقدمة دائمًا .. تحيا مصر."

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