بحجة تنفيذ عملية طعن.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على سيدة فلسطينية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق النار على سيدة فلسطينية بواسطة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحاولتها تنفيذ عملية طعن عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم.

وعلى جابب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء إثر هجوم القوات الإسرائيلية في نابلس إلي 11 شخص، وذلك بعدما استشهد المسن عنان شوكت عناب ٦٦ عاماً، متأثراً بإصابته، خلال عدوان الاحتلال على نابلس اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عدد شهداء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، ارتفع إلى 11شهيدا فلسطينيا، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح خطيرة.

وكان قد طلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لإدانة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وآخرها مجزرة نابلس .

وأضاف الوزير المالكي في بيان صحفي اليوم الأربعاء:" طلبنا اجتماعا طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، وكذلك اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي".