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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد حبس 25 عاطلا بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

تجديد حبس متهمين
تجديد حبس متهمين

قررت جهات التحقيق بالقليوبية تجديد حبس 25 متهما من بينهم 15 متهما سبق اتهامهم فى قضايا جنائية بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء.

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وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 24 قضية إتجار في المواد المخدرةـ ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 25 متهم لعدد 15 منهم معلومات جنائية.


وتم تنفيذ 7684 حكم قضائي متنوع، وضبط 7 قطع سلاح ناري وأبيض، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

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