بدأت بنسب وانتهت بالقتل..عاطل ينهي حياة زوج شقيقته بسبب بيع المخدرات بأسيوط|تفاصيل

بدأت قصتهما بنسب ومصاهرة والاتجار في المواد المخدرة وانتهت بجريمة قتل لأحدهم والسجن 10 سنوات للأخر هذا ما حدث بقرية جزيرة الواسطى بمركز الفتح في محافظة أسيوط، تزوج المجني عليه "سيد . ص . م " من شقيقة المتهم " محمد . ب . ع " وأنجب منها طفلتين، وتطور النسب إلى الاتجار في المواد المخدرة بين المتهم والمجني عليه حتى أن تم ضبطهما وقضي عقوبة السجن وبعد خروجهما بدأت الخلافات بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات مالية على حصيلة بيعهما للمواد المخدرة كما ظن المتهم أن المجني عليه من قام بالإرشاد عنه وتسبب في سجنه فقرر الانتقام منه ، تفاصيل الواقعة من واقع تحقيقات النيابة العامة في السطور التالية .

الاتجار في المواد المخدرة

البداية عندما تزوج المجني عليه " سيد . ص . م " من " عطيات . ب . ع " منذ سبع سنوات وأنجب منها طفلتين وسرعان ما تحول النسب إلى تجارة في المواد المخدرة بين المجني عليه وشقيق زوجته ويدعى " محمد . ب . ع " وظل يروجان المواد المخدرة حتى أن تم ضبطهما ومحاكمتهما وسجنهما وبعد خروجهما من السجن ذهب المتهم إلى زوج شقيقته " المجني عليه " متهمه بالاستيلاء على حصيلة بيع المواد المخدرة وانه من قام بالإرشاد عنه وتسبب في حبسه وتدخل أشقاء المتهم كثيرا لإنهاء تشاجر المتهم والمجني عليه .

دائم الشجار مع المجني عليه

وشهدت زوجة المجني عليه وشقيقة المتهم في تحقيقات النيابة العامة بان هناك مشاكل كثيرة بين زوجي وشقيقي وتدخلت أسرتي لحل المشاكل أكثر من مره ولكن دون جدوى وليلة يوم الخميس حضر شقيقي " المتهم " إلى منزلنا وتشاجر مع زوجي " المجني عليه " بسبب خلافات مالية وطالب زوجي مني أن اذهب إلى منزل والدي وذهبت بالفعل لمدة 3 أيام ولكن تدخل شقيقي الأخر وطالب مني أن أعود إلى منزل زوجي وعدت بالفعل إلى منزل زوجي وكانت معي أمي وأشقائي " حسن ، و حسين ، و ياسر ، و مصطفى " وكان زوجي متواجد بالمنزل ولكن تجدد الشجار بين زوجي وشقيقي " حسن " المتهم وقام باقي أشقائي بإخراج شقيقي " حسن " من المنزل وبعدها غادرت أمي وشقيقي " ياسر و مصطفى " وبقي معنا شقيقي " حازم " وقال زوجي انه قام بتجهيز منزل أخر حتى ننقل إليه للبعد عن المشاكل وقام بالاتصال بسيارة وطلب مني أنا وأبنائي وشقيقي حازم أن نستقل السيارة ونتحرك أمامه حتى أن يقوم بإغلاق المنزل والإلحاق بنا بالموتوسيكل إلى المنزل الجديد .

أنا قتلت زوج أختك

واستكملت : تحركنا بالسيارة أمام زوجي وانتظرنا على أول الطريق في انتظاره لأننا لم نكن نعرف مكان المنزل الجديد وعندما وجدنا زوجي تأخر قام شقيقي " حازم " بالاتصال به أكثر من مره ولكن لم يرد على التليفون وسمعنا صوت إطلاق أعيرة نارية وبعدها جاء تليفون لشقيقي حازم من حسن " المتهم " قال له انه قتل زوجي فعدنا إلى البيت وجنا زوجي ملقاة على الأرض وغارق في دمائه.

خلافات على حصيلة بيع المواد المخدرة

وكشفت تحريات النقيب عمرو البدري معاون مباحث مركز شرطة الفتح عن وجود خلاف بين المتهم والمجني عليه حيث كان كلاهما بالاتجار في المواد المخدرة ووقعت خلافات بينهما على حصيلة تجارتهما وكذلك ظن المتهم بان المجني عليه من ارشد عنه وتسبب في سجنهما ويوم الواقعة توجه المتهم إلى منزل المجني عليه حائزا سلاحا ناريا بندقية آلية كان مخبئها في الزراعات وأثناء خروج المجني عليه من منزله قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه ما أودت بحياته في الحال .

السجن المشدد 10 سنوات

وعاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة وأسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل ، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم .